Pakistan: „chrześcijanin nie jest godzien lizać ich butów”

5 września, w szpitalu w Gudźranwala, zmarł chrześcijański farmaceuta, Faraz Ahmed Badar (26 l.). Śmierć chrześcijanina nastąpiła w wyniku poparzenia, spowodowanego oblania kwasem. Do napadu doszło około 2 w nocy, gdy Faraz wychodził po pracy ze szpitala DHQ, gdzie od dwóch lat pracował na kierowniczym stanowisku.

Jak mówią jego rodzice, był stale prześladowany przez muzułmańskich współpracowników,

którym nie podobało się, że ich przełożonym jest chrześcijanin. Dwa miesiące przed śmiercią Faraz został zaatakowany przez grupę mężczyzn w maskach, którzy kopali go w twarz, krzycząc, że „chrześcijanin nie jest godzien nawet lizać ich butów”. Grozili mu śmiercią, jeśli nie odejdzie z pracy.

Rodzice Faraza opłakują swojego syna i pragną sprawiedliwego wyroku dla sprawcy. Pomimo tej tragedii, jego ojciec Badar Masih powiedział: „Mój syn został zaatakowany z powodu swej chrześcijańskiej wiary. Nie sądzę, abyśmy my, chrześcijanie, byli bezpieczni w Pakistanie. Jednak to nasz kraj i kochamy go z całego serca. Nie będziemy stąd uciekać”.

Pamiętajmy o chrześcijanach w Pakistanie,

którzy na co dzień stawiają czoła podobnym zagrożeniom. Przynośmy w modlitwie do Pana rodziców Faraza, którzy opłakują utratę swojego umiłowanego syna. Niech zapadnie sprawiedliwy wyrok sądowy w tej sprawie. Wstawiajmy się także za osoby odpowiedzialne za tę zbrodnię w nadziei, że doświadczą łaski i Bożego przebaczenia.

Źródła: AsiaNews, Pakistan Christian Post, International Christian Concern

za Głos Prześladowanych Chrześcijan