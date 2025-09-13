Pakistan: Brutalny atak na katolickich pielgrzymów

W niedzielę, 7 września, w Pendżabie (Pakistan) doszło do brutalnego ataku przez muzułmanów na grupę katolików udających się na pielgrzymkę do Mariamabad. 44-letni Afzal Masih zginął na miejscu, a jego kuzyn Harris Masih został ciężko ranny po tym, jak zostali ostrzelani z karabinu automatycznego przez trzech młodych muzułmanów.

Grupa ok. 13 osób, w tym kobiety i dzieci, podróżowała busem z Lahauru na uroczystości do sanktuarium Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Mariamabad. Na autostradzie pod Sheikhupurą napastnicy na motocyklach zaczęli zaczepiać kobiety i zajeżdżać drogę. Gdy Afzal Masih próbował ich powstrzymać, został wyciągnięty z pojazdu i pobity. Pielgrzymi wznowili podróż, jednak napastnicy wrócili z bronią i otworzyli ogień na stacji benzynowej.

Według relacji świadków, atak miał podłoże religijne – napastnicy obrażali chrześcijan i używali pogardliwego określenia Chuhra. Pomimo zgłoszenia sprawy na policję, do tej pory nie dokonano żadnych aresztowań. Adwokat Kashif Nemat podkreśla, że takie ataki są wynikiem systemowej dyskryminacji oraz poczucia bezkarności sprawców.

Afzal Masih był jedynym żywicielem rodziny. Jego 18-letni syn apeluje o sprawiedliwość i pomoc prawną, ponieważ rodzina nie ma środków na prowadzenie sprawy.

Pakistan, gdzie ponad 96% ludności to muzułmanie, zajmuje 8. miejsce na liście krajów najbardziej niebezpiecznych dla chrześcijan według rankingu Open Doors 2025.

Opr. red. na podst. Christian Daily