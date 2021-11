Paddington za granicą – Michael Bond

Opowieść o misiu, który odkrywa, że ulubione łakocie mogą smakować równie dobrze w innym kraju

Co takiego musi się wydarzyć, żeby Paddington zamienił swój sfatygowany kapelusz na francuski beret? Wycieczka do Francji! Tylko czy niedźwiadki mają paszporty i mogą podróżować samolotem? Paddington udowadnia, że nie ma rzeczy niemożliwych i nawet nad ogniskiem da się przygotować najbardziej wykwintnie danie kuchni francuskiej – ślimaki! Pod warunkiem że włoży się w to dużo puchatego serca.

Paddington to niezwykły przyjaciel twojego dziecka. Mały niedźwiadek o wielkim sercu. Wielbiciel marmolady, dobrych manier i przygód! Opowieści o nim to klasyka brytyjskiej literatury dziecięcej w najlepszym wydaniu. Seria przetłumaczona na ponad 30 języków, która już od przeszło 60 lat rozgrzewa serca maluchów i pokazuje, że gafy zdarzają się nawet najlepszym. I misiom, i dzieciom.

Szczególnie dla dzieci w wieku 4+.

Dane książki:

Tytuł: Paddington za granicą

Oprawa twarda

Wydanie: Trzecie

ISBN: 978-83-240-7560-7

EAN: 9788324075607

Liczba stron: 144

Wydawnictwo: Znak emotikon

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 39,99 zł

Tłumaczenie: Anna Pajek

Rok wydania: 2021