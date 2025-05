Oto bogowie twoi – Christopher J.H. Wright

Gdy Izraelici, widząc złotego cielca, wykrzyknęli: „Oto bogowie twoi!”, próbowali jednocześnie pozostać wierni swojemu Bogu oraz stworzyć sobie bożki odpowiadające ich własnym oczekiwaniom. W dzisiejszym, zachodnim świecie nadal nie brakuje błyszczących, fałszywych bogów – bożków dobrobytu, nacjonalizmu czy egoizmu. Chrześcijanie muszą nauczyć się ich rozpoznawać i demaskować. Musimy na nowo odkryć biblijne ostrzeżenia przed bałwochwalstwem i zastosować je w praktyce, krocząc za Jezusem.

W książce Oto bogowie twoi, znany badacz Starego Testamentu, Christopher J.H. Wright, łączy biblijne studium bałwochwalstwa z praktycznym uczniostwem. Wzywa czytelników do refleksji nad podobieństwami między wzorcami znanymi ze Starego Testamentu a współczesną kulturą – szczególnie pokusą pokładania nadziei we władzy politycznej.

O autorze

Christopher J. H. Wright (PhD, Cambridge) jest dyrektorem ds. misji międzynarodowych w Langham Partnership. Jako duchowny Kościoła Anglii i biblista, przez wiele lat wykładał Stary Testament w Indiach i Wielkiej Brytanii. Jest autorem licznych książek, w tym Słodsze niż miód, The Mission ofGod i serii Knowing God Through the Old Testament. Jest głównym autorem dokumentu Cape Town Commitment z Kongresu Lozańskiego 2010.

Fragm. książki:

Naszym chrześcijańskim powołaniem w świecie jest przenikająca odmienność, bycie solą i światłem. Jesteśmy w świecie, jak powiedział Jezus, ale nie z tego świata. Znaczy to, że świat nas nie posiada – należymy do jedynego Pana. Jesteśmy inni.

John Stott lubił bardzo dobitnie wyrażać tę myśl:

• Jeśli mięso się psuje, kiedy leży na zewnątrz, nie ma sensu obwiniać mięsa. Tak działa natura – następuje proces rozkładu. Pytanie brzmi: „Gdzie była sól?”.

• Jeśli pokój robi się ciemny wieczorem, nie ma sensu obwiniać tego pokoju. Tak się dzieje, gdy słońce zachodzi. Pytanie brzmi: „Gdzie jest lampa?”.

• Jeśli społeczeństwo staje się zepsute, skorumpowane i złe, nie wystarczy po prostu winić społeczeństwa. Tak wygląda świat, gdy grzesznicy zostaną pozostawieni samym sobie. Pytanie brzmi:

„Gdzie są chrześcijanie?”

Dane książki:

Tytuł: Oto bogowie twoi

Autor: Christopher J.H. Wright

Wydawca: ChIB