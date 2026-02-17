Ostrzeżenie przed „pornograficznymi” platformami atakującymi dziewczęta

Lider Evangelical Alliance Ireland określił raport dotyczący narażenia młodych dziewcząt na treści o charakterze seksualnym w Internecie jako „niepokojący” i wyraził poparcie dla działań rządu mających na celu zaostrzenie ograniczeń wiekowych w korzystaniu z mediów społecznościowych.

Nick Park skomentował sprawę w odpowiedzi na niedawny tekst publicystyczny opublikowany w The Journal, irlandzkim dzienniku internetowym, w którym argumentowano, że przemysł pornograficzny normalizuje handel seksem dla następnego pokolenia nastolatek.

Artykuł, napisany przez nauczyciela i badacza Eoghana Cleary’ego, analizował niedawną kampanię reklamową L’Oreal z udziałem Ari Kystyi, twórczyni z platformy OnlyFans, i wyjaśniał, w jaki sposób dziewczęta są coraz w młodszym wieku uwodzone przez branżę treści dla dorosłych. Cleary jest nauczycielem w szkole średniej w hrabstwie Wicklow, ekspertem edukacyjnym w Sexual Exploitation Research and Policy Institute oraz członkiem zarządu Dublin Rape Crisis Centre.

Podczas jednej z lekcji 13-letnia uczennica zwierzyła się, że pornograficzne platformy do udostępniania wideo oraz media społecznościowe kierują treści do dziewcząt w sposób podobny jak do chłopców, wskazując na trend określany mianem „bop house girls”. Cleary, nieznający wcześniej tego pojęcia, sprawdził je po sugestii uczennicy.

„Zapytaj nastolatkę lub ‘tweena’ w mediach społecznościowych, kim są ‘bop house girls’, a wiele z nich będzie w stanie odpowiedzieć” – napisał Cleary. „To grupa młodych kobiet mieszkających razem w rezydencji w stanie Floryda, w której produkuje się filmy porno, i tworzących dwa rodzaje materiałów: filmy typu ‘get ready with me’, rolki z tanecznymi trendami oraz poradniki makijażowe na TikToku dla swoich nastoletnich obserwujących, a także treści o charakterze jednoznacznie seksualnym dla płacących subskrybentów na OnlyFans”.

Cleary zwrócił również uwagę na kampanię „Battle the Bland” marki Urban Decay należącej do L’Oreal, w której zatrudniono 24-letnią Kystię jako ambasadorkę marki. Dzięki 4,9 mln obserwujących, w tym wielu młodym kobietom, treści Kystyi na TikToku docierają do nastolatków wykraczając poza jej publiczność na OnlyFans.

„Postawmy sprawę jasno – tu nie chodzi o bycie antyseksualnym” – napisał Cleary. „Nie chodzi o zawstydzanie Ari Kystyi czy kogokolwiek innego za to, w jaki sposób zarabia pieniądze. Chodzi o to, że L’Oreal współpracuje z twórczynią związaną z treściami dla dorosłych w sposób, który może przyczyniać się do normalizacji i gloryfikacji tych treści w oczach młodej publiczności”.

Cleary zaznaczył, że Kystya sama nie jest „bop house girl”, ale zauważył, że nastawione na nastolatków środowisko mediów społecznościowych sprzyja kontaktowi z tego typu treściami. „Kanały naszych nastoletnich dziewcząt są zalewane przez twórców, którzy promują treści o charakterze jednoznacznie seksualnym, zachęcają nieletnie dziewczyny do dołączenia, gdy osiągną 18 lat, i otwarcie dyskutują o swoich zarobkach na OnlyFans. Te interakcje pomagają gloryfikować rozszerzający się aspekt handlu seksem” – napisał.

Przytoczył również dane sugerujące, że ten trend przynosi efekty. W niedawnym sondażu w Wielkiej Brytanii 66% uczennic zadeklarowało, że rozważyłoby dołączenie do OnlyFans w razie problemów finansowych. W Irlandii 86% chłopców w wieku 16–18 lat przyznało, że korzysta z pornografii, z czego 65% przynajmniej raz w tygodniu – napisał Cleary.

Park powiedział Christian Daily International, że narażenie irlandzkiej młodzieży na pornografię, zwłaszcza celowanie w dziewczęta, jest „niepokojące”.

„Evangelical Alliance Ireland uważa, że drapieżne zachowania opisane w ostatnich raportach oraz nieskuteczność firm prowadzących media społecznościowe w sprawowaniu kontroli nad swoimi platformami stanowią realne zagrożenie dla dzieci i nastolatków” – stwierdził Park.

Przytoczył raport pokazujący, że w latach 2019–2023 wskaźnik przestępstw na tle seksualnym zgłaszanych w Irlandii był o 43% wyższy od średniej w UE. Park wyraził poparcie dla działań rządu wprowadzających weryfikację wieku lub ograniczenia wiekowe w dostępie do mediów społecznościowych.

Chrześcijanie w Irlandii, dodał, zgłaszali obawy dotyczące sposobu nauczania edukacji seksualnej w szkołach i podkreślił znaczenie współpracy rodziców i kościołów ze szkołami w kwestiach zgody i bezpieczeństwa w internecie.

„Jako chrześcijanie, dziś bardziej niż kiedykolwiek, musimy jasno artykułować biblijny pogląd na moralność seksualną i konsekwentnie nauczać dzieci” – powiedział Park. „Nie wystarczy skupiać się na indywidualnych kwestiach moralnych; musimy podkreślać biblijną świętość i czystość we wszystkich aspektach życia”.

Rzecznik OnlyFans powiedział The Journal, że platforma ma solidne procedury weryfikacji wieku, aby zapewnić, że wszyscy twórcy mają ukończone 18 lat. L’Oreal nie odpowiedział na prośby o komentarz.

Autorstwa Chrisa Eyte’a

Źródło: Christian Daily