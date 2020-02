Ośrodek konferencyjny z Glasgow dyskryminuje przekonania religijne chrześcijan

Szkocki sąd nakazał firmie Scottish Event Campus z Glasgow (SEC), by do czwartku 27 lutego złożyła odpowiedź, dlaczego odstąpiła od umowy prawnej z Billy Graham Evangelistic Association (BGEA).

„The Glasgow Times” informuje, że BGEA zwróciło się do Sądu Szeryfowego w Glasgow o wydanie tymczasowego nakazu, nakładającego na wymienioną firmę wymóg zorganizowania zaplanowanego na 30 maja wydarzenia. Jak donosiło CBN News pod koniec stycznia, SEC usunęło rezerwację Grahama na polecenie swojego głównego akcjonariusza, Rady Miejskiej Glasgow.

„Chcę zachęcić Scottish Event Campus do spotkania z nami i omówienia możliwości dalszego postępowania. Wypracujmy rozwiązanie” – powiedział w oświadczeniu dla CBN News Franklin Graham, prezydent i dyrektor naczelny Billy Graham Evangelistic Association. „Ostatecznie chodzi o to, czy Scottish Event Campus będzie dyskryminować przekonania religijne chrześcijan. Tylko na obszarze Glasgow, ponad 330 kościołów wspiera to wydarzenie ewangelizacyjne, a ich głosy są uciszane. Ta sprawa ma daleko sięgające konsekwencje dla wolności religijnej i demokracji w Wielkiej Brytanii i Europie”.

Poza Glasgow, umowy z Grahamem zerwały też brytyjskie miasta Sheffield i Liverpool. BGEA powiedziało CBN News, że spotkanie w Liverpoolu tak czy inaczej dojdzie do skutku, tylko w innej lokalizacji, która ma być ustalona.

Inne miasta na trasie Grahama to: Newcastle, Milton Keynes, Cardiff, Birmingham i Londyn.

W lutym, rzecznik BGEA powiedział CBN News, że organizacja postanowiła walczyć w sądzie o swoje prawa religijne w Wielkiej Brytanii.

„Skoro pierwotne ośrodki konferencyjne zerwały z nami nasze umowy prawne, podejmujemy odpowiednie działania na podstawie dyskryminacji religijnej i wolności słowa. Ewangelia zawsze mierzy się ze sprzeciwem, dlatego nadal będziemy w modlitwie śmiało przeć naprzód, by Dobra Nowina o Bożej miłości i wybaczeniu była głoszona we wszystkich miastach, jakie planowaliśmy odwiedzić” – powiedział rzecznik BGEA.

W oczekiwaniu na odpowiedź SEC, BGEA donosi o rosnącym wsparciu brytyjskich kościołów. Do jej ewangelizacyjnego przedsięwzięcia przyłączyło się już ponad 2 tysiące kościołów różnych denominacji.

Pierwsze spotkanie ewangelizacyjne Grahama odbyło się w 1989 roku, i od tamtej pory, ewangelista wystąpił na 190 tego typu konferencjach w 52 krajach. Franklin Graham kieruje też międzynarodową, chrześcijańską organizacją humanitarno-ewangelizacyjną Samaritan’s Purse, która pomaga zaspokajać potrzeby uchodźców, ofiar wojen i katastrof naturalnych, chorych, biednych i cierpiących w ponad stu krajach na całym świecie.

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN News