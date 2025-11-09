Oskarżony o naruszenie prawa, bo publicznie powiedział, że porzucił homoseksualizm

Ogłoszenie wyroku w sprawie Malteńczyka Matthew Grecha zostało po raz drugi odroczone. Mężczyzna stanął przed sądem za złamanie przepisów maltańskiego prawa zakazującego tzw. „terapii konwersyjnej”, po tym jak publicznie opowiedział o swoim doświadczeniu jako chrześcijanina, który porzucił homoseksualny styl życia. Nowy termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.

Malta jako pierwsze państwo Unii Europejskiej wprowadziła w 2016 roku zakaz terapii konwersyjnej. Podobne regulacje są obecnie rozważane także w Wielkiej Brytanii.

Grech usłyszał zarzuty po wywiadzie udzielonym w 2022 roku stacji PMnews Malta. W rozmowie opisał swoją decyzję o porzuceniu homoseksualizmu po odnalezieniu wiary w Jezusa Chrystusa. Zarzuty usłyszeli również prowadzący program.

Obrońcy Grecha twierdzą, że wywiad stanowił wyłącznie wyraz jego osobistej wiary i tożsamości, a nie promocję terapii konwersyjnej. Ich zdaniem zarzuty naruszają podstawowe prawa człowieka – wolność słowa oraz wolność wyznania.

Sprawę uważnie śledzi Christian Legal Centre (CLC), które zapewnia Grechowi wsparcie prawne. Organizacja podkreśla, że zapadły wyrok może wyznaczyć precedens i wpłynąć na interpretację podobnych przepisów w innych krajach, w tym w Wielkiej Brytanii.

Sytuację komplikuje fakt, że Grech został w programie przedstawiony jako reprezentant Międzynarodowej Federacji Wyboru Terapii i Poradnictwa (International Federation for Therapeutic and Counselling Choice).

Podczas ostatniego posiedzenia sądu Grecha bronił dr Mike Davidson, założyciel organizacji Core Issues Trust oraz IFTCC. Davidson zapewnił, że Grech nigdy nie poddawał się terapii konwersyjnej ani jej nie prowadził.

— Wolność słowa, sumienia i religii jest obecnie atakowana. Terapia i doradztwo powinny być kwestią wolnego wyboru — stwierdził Davidson. — Rządy, które promują jednolitą narrację, że orientacja seksualna jest niezmienna, a płeć nie ma związku z biologicznym ciałem, odbierają ludziom prawo do porzucenia tożsamości i praktyk, które nie są już z nimi zgodne. To sprawa praw człowieka.

Z informacji ujawnionych podczas procesu wynika, że sprawę zainicjował działacz LGBT i urzędnik unijny ds. równości, Silvan Agius, który złożył zawiadomienie na policję. Przed sądem Agius oświadczył, że jego zdaniem powinno być nielegalne twierdzenie, że możliwe jest odejście od homoseksualizmu.

Andrea Williams, dyrektor naczelna CLC, skomentowała:

— Oskarżenie w tej sprawie nie zdołało nawet jasno zdefiniować, czym właściwie jest „terapia konwersyjna”. To termin narzucony, pozbawiony precyzyjnego znaczenia.

— Nie przedstawiono żadnych wiarygodnych dowodów, które uzasadniałyby zakaz. Zamiast tego obserwujemy zmasowaną kampanię mającą na celu kryminalizację osób takich jak Matthew, które dzielą się chrześcijańskim spojrzeniem na seksualność, małżeństwo i tożsamość płciową. Chodzi o uciszenie niewygodnych głosów.

Williams dodała, że Grech został postawiony w stan oskarżenia wyłącznie za podzielenie się osobistym świadectwem wiary i odpowiedzi na pytania zadane przez prowadzących program.

Sam Grech, wypowiadając się przed planowanym posiedzeniem sądu, powiedział:

— Każdy, komu leży na sercu wolność słowa, powinien być zaniepokojony tym, co mi się przydarza. Jeśli to dzieje się w Malcie, zapewniam, że niebawem wydarzy się także w Wielkiej Brytanii i innych krajach na świecie.

Po ogłoszeniu kolejnego odroczenia Grech zaapelował o dalszą modlitwę:

— Trzeba cierpliwości, by cały czas czekać… To już trzy lata oczekiwania, dwanaście rozpraw sądowych i kolejne odroczenia, ale w końcu się doczekamy.

Źródło: Christian Today