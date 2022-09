Pakistan: Oskarżeni o bluźnierstwo za czytanie Biblii

W lutym 2021 r. Salamat Mansha Masih i jego przyjaciel Haroon Ayub Masih zostali oskarżeni o bluźnierstwo po głośnym czytaniu Biblii w parku publicznym w Lahore i zaproponowaniu pewnemu muzułmaninowi chrześcijańskiej książki. Podczas gdy Haroon i jego rodzina uciekli i ukryli się, Salamat został zatrzymany. Mimo wysiłków prawnika szanse na przyznanie Salamatowi kaucji po oskarżeniu o bluźnierstwo były początkowo bardzo nikłe.

Sprawa o kaucję

Jednak bieżące raporty mówią, że po spędzeniu w więzieniu ponad 18 miesięcy 23 sierpnia Salamat został zwolniony za kaucją.

W niecodziennym komentarzu sędzia Qazi Faez Isa skonfrontował się z prawnikiem strony oskarżenia. Cytując Muhammada Ali Jinnah, założyciela Pakistanu, sędzia oznajmił, że ludzie każdego wyznania mogą swobodnie praktykować swoją wiarę.

„W społeczeństwie jest już wiele podziałów w imię religii. Nie twórzmy następnych” – dodał. Sąd następnie postanowił, że Salamat ma być chroniony do rozstrzygnięcia sprawy, ponieważ po wyjściu z więzienia oskarżeni o bluźnierstwo często są w większym niebezpieczeństwie z powodu przemocy ze strony rozgniewanych bojowników muzułmańskich.

Kolejny przypadek

Następnego dnia dwóch innych oskarżonych o bluźnierstwo chrześcijan, Patras Masih i Raja Waris,także zostało zwolnionych za kaucją. W lutym 2018 r. Patras Masih rzekomo udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie, które uznano za bluźniercze. Przyznając mu kaucję, sędzia orzekł, że zdjęcie nie jest bluźniercze i co więcej, że nie ma żadnych dowodów na udostępnienie go przez Patrasa. Oskarżony będzie przebywał na wolności do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

Z kolei Raja Waris, świecki posługujący w kościele anglikańskim, został aresztowany w grudniu 2021 r. po udostępnieniu wpisu na Facebooku. Mimo jego przeprosin setki oponujących członków społeczności muzułmańskiej przeprowadziło demonstracje, domagając się jego śmierci. 24 sierpnia tego roku prawnik Warisa argumentował, że skoro Raja nie usłyszał zarzutu karanego śmiercią, powinien być zwolniony za kaucją. Sędzia przyjął tę logiczną argumentację.

Chwała Bogu! Módlmy się…

Chwalmy Boga, że wyznaczeni w tych sprawach sędziowie orzekli na korzyść oskarżonych. Dziękujmy za zwolnienie tych trzech mężczyzn, prosząc Pana o Jego niebiańską ochronę nad każdym z nich i wstawiennictwo za nimi w sądzie. Módlmy się, by ich sprawy sądowe już wkrótce zostały sprawiedliwie rozstrzygnięte. Pamiętajmy też w modlitwie o wielu innych chrześcijanach, którzy nadal cierpią w pakistańskich więzieniach z powodu oskarżenia o bluźnierstwo, a także o ich zatroskanych rodzinach. Niech również w ich sprawach zwycięży sprawiedliwość, aby wyszli na wolność, doświadczając cudownej, Bożej ochrony i mogąc swobodnie wyrażać swoją wiarę w Pana, bez lęku i zagrożenia.

Źródła: Kross Konnection, UCA News, The Express Tribune

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

