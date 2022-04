Oskarowa aktorka Hilary Swank wystąpi w filmie Kingdom Story „Ordinary Angels”

Dwukrotna laureatka nagrody Akademii Filmowej, Hilary Swank, wystąpi obok gwiazdy serialu „Reacher” Alana Ritchsona w opartym na prawdziwej historii, filmie inspiracyjnym Kingdom Story Company „Ordinary Angels”.

Film został przekazany do produkcji, a jego dystrybutorem będzie Lionsgate. Reżyserem jest Jon Gunn („The Unbreakable Boy”), a autorami najnowszego szkicu scenariusza Jon Gunn i Jon Erwin.

Swank zagra „walczącą fryzjerkę, która samodzielnie gromadzi całą społeczność, by pomóc owdowiałemu ojcu (Ritchson) uratować życie jego krytycznie chorej, kilkuletniej córki”. Akcja filmu rozgrywa się na tle najgorszej śnieżycy w historii Kentucky i jest zainspirowana prawdziwą historią.

47-letnia aktorka zdobyła Oskara za rolę w „Boys Don’t Cry” („Nie czas na łzy”, 1999) i „Million Dollar Baby” („Za wszelką cenę”, 2004). Jest też laureatką dwóch Złotych Globów i kilku innych nagród: Critics’ Choice, Independent Spirit, Gotham Tribute i SAG. Ritchson, aktor, autor scenariuszy, reżyser i producent, gra główną rolę w uznanym przez krytyków serialu Amazon „Reacher”.

„Jestem ogromnie podekscytowany pracą z Hilary i Alanem” – powiedział Gunn. „To aktorzy o niewiarygodnym zakresie, którzy z każdej granej postaci wydobywają człowieczeństwo i wrażliwość. Doskonale pasują, by ożywić tę złożoną i inspirującą, prawdziwą historię”.

Kevin Downes z Kingdom Story Company zapewnił, że dążeniem ich firmy jest „przenoszenie na ekran inspirujących, prawdziwych historii”. „Film ‘Ordinary Angels’ pokazuje z pozoru niepokonane problemy jednej rodziny i zwykłych ludzi, którzy w niezwykły sposób tej rodzinie pomogli” – dodaje. „Hilary Swank i Alan Ritchson stają się bohaterskim przykładem, jak jedna osoba może zmienić rodzinę, co z kolei zmienia społeczność i niemal dosłownie wskrzesza życie i nadzieję”.

„Ordinary Angels” to najnowszy film inspiracyjny Kingdom Story Company, wytwórni stojącej za takimi produkcjami, jak „I Can Only Imagine”(„Dotknij nieba”, 2018) i „American Underdog”(2021). Wytwórnię prowadzą bracia Jon i Andrew Erwin oraz Kevin Downes i Tony Young we współpracy ze studio Lionsgate.

„Jesus Revolution”

W kolejnych miesiącach tego roku, Kingdom Story planuje pokazać na ekranach „Jesus Revolution” z Kelsey’em Grammerem w roli głównej. Film jest zainspirowany prawdziwą historią o narodowym przebudzeniu duchowym, jakie wydarzyło się w Kalifornii Południowej na początku lat 70. ubiegłego wieku.

Grammer zagra rolę pastora Smitha z Calvary Chapel w Costa Mesa, mentora Grega Laurie. Pastor Smith stał się znany z otwarcia swojego kościoła dla wszystkich poszukujących i odegrał ważną rolę w zapoczątkowaniu jednej z największych odnów duchowych w Stanach Zjednoczonych.

Bracia Erwin, którzy sami są zdeklarowanymi chrześcijanami, wyjaśniają, dlaczego postanowili pokazywać na ekranie prawdziwe historie.

„Uwielbiamy prawdziwe historie, ponieważ pozwala nam to zgłębiać autentyczne doświadczenia i zmagania, przez jakie ktoś przechodził” – powiedział Andrew Erwin w rozmowie z The Christian Post.

Twórca filmowy dodał, że dzielenie się nieodfiltrowanymi, prawdziwymi historiami, które ukazują człowieczeństwo, „daje kontekst sprawom, które dla nich jako chrześcijan są tak bardzo ważne”.

„To nadaje moc przekazowi; nadaje moc tym momentom, które zmieniają kierunek życia, nie sprawiając wrażenia propagandy, ani próby sprzedania czegoś. To po prostu zapraszanie innych do zrozumienia czyjejś prawdziwej historii” – powiedział.

Jon Erwin zauważył, że w całej Księdze Psalmów, Dawid z „brutalną szczerością” mówi o swoich wadach. „Nie musisz być doskonały, by Bóg cię używał”– dodaje. „Te wady są częścią ciebie, i właśnie tym Bóg się posługuje”.

Autor: Leah MarieAnn Klett

Źródło: The Christian Post

Inne: Film: Bóg nie umarł 4 – My naród