Państwowa organizacja powołana w 2006 r. do wspierania dialogu międzyreligijnego w Indonezji wciąż odkłada decyzję w sprawie pozwolenia na budowę kościoła w prowincji Sumatra Północna.

Forum Współpracy Międzywyznaniowej (FKUB) w Medanie nie wydało rekomendacji, mimo że wspólnota od dziewięciu lat spełnia wszystkie wymagania formalne. Kościół Zielonoświątkowy „Chrystus Odpowiedzi” (GPTKJ) stara się o zgodę na budowę kaplicy w dzielnicy Medan Amplas.

Podczas spotkania 5 marca przedstawiciele kościoła poinformowali, że przez lata kompletowali dokumentację, w tym dane i dowody tożsamości wiernych. FKUB zapowiedziało wizję lokalną w ciągu 2–3 miesięcy, lecz nie zajęło stanowiska. Urzędnicy podkreślają neutralność i równe prawa wszystkich wspólnot religijnych.

Przedstawiciele organizacji chrześcijańskiej MUKI zapowiadają działania w obronie wolności religijnej, ostrzegając jednocześnie przed eskalacją napięć i zaangażowaniem grup społecznych.

Sprawa jest skomplikowana m.in. z powodu sporów własnościowych. Działka zakupiona w 2017 r. była wcześniej obciążona kredytem, a część rodziny poprzedniej właścicielki sprzeciwiała się inwestycji. Konflikt zaostrzył się, gdy zablokowano dostęp do terenu; rozwiązano go dopiero w 2024 r., wykupując sporną część.

Mieszkańcy zgłaszają także uciążliwości związane z nabożeństwami odprawianymi w budynku formalnie przeznaczonym na cele mieszkalne. Władze lokalne przeniosły część uroczystości do budynku administracyjnego, by ograniczyć napięcia.

Eksperci zwracają uwagę, że podobne sprawy często prowadzą do nadużyć, w tym prób wymuszeń, nawet gdy inwestorzy posiadają wymagane pozwolenia.

Według niektórych komentatorów dodatkowym źródłem trudności są napięcia religijne i dążenia do dominacji jednej wizji wyznaniowej, co utrudnia funkcjonowanie zróżnicowanego społeczeństwa.

„Doktryna islamska przyczynia się do problemów związanych z budową kościołów” – stwierdził znany pisarz z Surabaji, który poprosił o zachowanie anonimowości.

„Islam uważa się za religię najdoskonalszą i aby osiągnąć ten ideał, propaguje dżihad, który dąży do stworzenia jednorodnej rzeczywistości i zaprzecza jej różnorodności” – powiedział w rozmowie z Morning Star News.

„Jednorodność jest jednak niemożliwa. W związku z tym muzułmanie dążą jedynie do realizacji utopijnego dogmatu, nie dostrzegając nieuchronności różnorodności”.

Źródło opr. Morning Star News