Opowiadają o Jezusie tam, gdzie ludzie nie znają Bożego Narodzenia

„Jesteśmy bardzo wdzięczni za wizytę w naszym szpitalu, bo nikt inny nie przychodzi do nas i nikt nie organizuje tak radosnych wydarzeń z pieśniami, występami i prezentami świątecznymi!” Chrześcijanie w Azji Środkowej dokładają wszelkich starań, aby w okresie Adwentu nieść Bożą miłość i przesłanie Ewangelii. Ale reakcje nie wszędzie są tak pozytywne, jak u cytowanej powyżej lekarki.

Aresztowani za „nielegalną działalność religijną”

W jednym z krajów Azji Środkowej w czasie Adwentu partnerzy Open Doors odwiedzają wiele miejsc i organizują liczne spotkania, aby przybliżyć przesłanie Bożego Narodzenia tym, którzy go nie znają. Większość tamtejszej ludności to muzułmanie. W środowisku, w którym nie ma świąt chrześcijańskich, radością dla zespołu jest możliwość dzielenia się historią Bożego Narodzenia z wieloma ludźmi.

Pastor Jewgienij* opowiada: „Rozdaliśmy 500 prezentów świątecznych w okolicy, gdzie ludzie nigdy nie słyszeli o Jezusie, a dzieci nie dostają prezentów na Boże Narodzenie i Nowy Rok. Zorganizowaliśmy w szkołach programy świąteczne z piosenkami, przedstawieniami i zabawami. W jednej ze szkół pojawili się funkcjonariusze lokalnej służby bezpieczeństwa i aresztowali naszą ekipę. Byliśmy przetrzymywani w areszcie przez kilka godzin i grożono nam więzieniem za ‘nielegalną działalność religijną wśród dziećmi’, ale dzięki Bogu po kilku godzinach zostaliśmy wypuszczeni. Zapłaciliśmy tylko grzywnę i opuściliśmy tamto miejsce”.

Jewgienij i jego współpracownicy odwiedzają również ubogie rodziny i przynoszą im paczki żywnościowe z mąką, olejem, makaronem i innymi artykułami pierwszej potrzeby. Jednocześnie dzielą się z nimi Ewangelią. Jedną z odwiedzonych rodzin była rodzina miejscowego mułły (duchownego muzułmańskiego). Przyjął Jezusa, podobnie jak członkowie jego rodziny. Jewgienij mówi: „Proszę, módlcie się za niego i jego rodzinę, życie chrześcijan jest bardzo trudne i niebezpiecznie w tamtym rejonie, szczególnie dla byłego mułły”.

Miłość i nadzieja w obliczu śmierci

Bardzo wzruszająca dla zespołu była wizyta w szpitalu dziecięcym. Po programie i rozdaniu prezentów szefowa oddziału bardzo serdecznie podziękowała zespołowi „za wizytę i przesłanie o Jezusie, które daje nadzieję naszym dzieciom”. Wyjaśniła: „Dzieci tutaj są bardzo chore i każdego dnia jedno z nich umiera; ale wasze słowa o Jezusie i jego miłości dają im nadzieję na lepszą przyszłość!”.

Grupa odwiedziła szkoły, szpitale, przedszkola, domy dziecka i uczelnie państwowe. Rozdali 8000 kalendarzy z wersetami biblijnymi i przekazali 4000 prezentów świątecznych dla dzieci. Podczas ulicznych występów przedstawiali Ewangelię i rozdawali literaturę chrześcijańską w miejscowym języku.

Moja córka po raz pierwszy świętuje Boże Narodzenie

„Największy sprzeciw napotkaliśmy podczas imprezy w lokalnej szkole” – wyjaśnia Murat*, jeden z członków grupy. Po tym, jak matka jednego z uczniów złożyła na nich skargę w Ministerstwie Edukacji, zespół został szczegółowo przepytany na temat materiałów, które rozprowadzał.

Urzędnicy zdecydowali się przesłać materiały do wglądu najwyższym muzułmańskim duchownym w kraju. „Czekając na odpowiedź, odwiedziliśmy kościół, w którym na nasz program świąteczny zebrało się 50-100 osób” – kontynuuje Murat. „Tam spotkaliśmy ludzi, którzy mieli powiązania z Ministerstwem Edukacji i obiecali nam pomóc w rozwiązaniu konfliktu. Efekt był taki, że nasze materiały nie trafiły do muzułmańskiego duchowieństwa i zostały dopuszczone do użytku!”.

Szczególnie wśród odwiedzanych rodzin przeważała wdzięczność – jak w przypadku Zuchry*, matki sześciorga dzieci, która powiedziała: „Przyszliście do naszego domu i przynieśliście tyle radości. Moja córka będzie obchodziła Boże Narodzenie po raz pierwszy w życiu. To jest fantastyczne! Dziękuję Bogu za ten wspaniały dar w naszym życiu!”.

*imię zmienione

Prosimy, módl się za chrześcijan w Azji Środkowej!

Podziękuj za pracę chrześcijan, którzy odważnie głoszą Bożą miłość w tak wielu miejscach pomimo różnych reakcji i grożącego im niebezpieczeństwa.

Módl się, aby słowa i podarunki pomogły ludziom poznać Jezusa Chrystusa.

Módl się o ochronę dla ludzi takich jak mułła i jego rodzina, którzy nawrócili się do Jezusa, a teraz grożą im prześladowania.

Módl się, aby Jezus nadal budował swój Kościół w Azji Środkowej i aby jego wyznawcy odważnie dzielili się Ewangelią w swoich społecznościach.

Za Open Doors

