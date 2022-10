Operacja mundial. Futbol, korupcja, polityka

Czy Katarczycy kupili sobie mundial?

Dlaczego na turnieju w Niemczech zagrali przeciwko sobie piłkarze jednego narodu i to jeszcze na stadionie otoczonym snajperami?

Dlaczego prezydent FIFA bał się o swoje życie na mistrzostwach organizowanych we Włoszech?

Dlaczego najwyższe premie w kadrze Wybrzeży Kości Słoniowej dostają szamani?

Odbywający się co cztery lata mundial rozpala wyobraźnię, budzi kontrowersje, wyzwala emocje, których nie sposób porównać z niczym innym.

Nie mniej intrygujące jest jednak to, czego nie sposób dostrzec z trybun ani oglądając mecze na ekranie. Zabiegi o przyznanie prawa do organizacji turnieju i związane z tym rozgrywki polityków, korupcja, wzniecanie narodowych waśni i uprzedzeń – to niezwykłe, do czego zdolni są przywódcy państw, działacze i całe społeczności, byle tylko zaistnieć w rywalizacji o Puchar Świata FIFA.

pasjonujący sposób przedstawiają

Autorzy w pasjonujący sposób przedstawiają historię mundialu w nowym, społeczno-politycznym ujęciu. Z reporterskim zacięciem przywołują mało znane fakty. Oddają głos bohaterom, także tym mniej oczywistym, jak Pascal Rossi-Grześkowiak, który opowiada o śmiałej akcji wywieszenia transparentów Solidarności podczas meczu Polski z ZSRR w 1982 roku.

Wyjaśniają też, jak to się stało, że mistrzostwa świata po raz pierwszy trafiły nie tylko na Półwysep Arabski, ale na dodatek do kraju, który nie ma żadnych tradycji piłkarskich. I jaką rolę odegrała w tym geopolityka.

Bo w prawdziwej grze – o wielkie pieniądze, prestiż i wpływy – biorą udział nie tylko gwiazdy futbolu.

Krzysztof Kawa – były dziennikarz „Tempa” i „Przeglądu Sportowego”, obecnie szef działu sportowego „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej”; korespondent na letnich i zimowych igrzyskach olimpijskich 1994 (Lillehammer), 2000 (Sydney), 2004 (Ateny), 2006 (Turyn) i 2012 (Londyn) oraz piłkarskich MŚ 2002 (Korea/Japonia), 2010 (RPA), 2014 (Brazylia) i MŚ U-20 2007 (Kanada), a także Euro 2012 (Polska/Ukraina) i 2016 (Francja). Autor cykli felietonów Kawa na ławie i Cafeteria.

Remigiusz Półtorak – były dziennikarz „Tempa” i „Dziennika Polskiego”, obecnie wydawca Wiadomości i reporter Wirtualnej Polski; relacjonował wiele meczów i turniejów piłkarskich, w tym MŚ 1998 (Francja), 2014 (Brazylia) i 2018 (Rosja), Euro 2008 (Austria/Szwajcaria), 2012 (Polska/Ukraina) i 2016 (Francja), Copa America 2015 (Chile), finał Ligi Narodów 2019 (Portugalia), Klubowe Mistrzostwa Świata 2019 (Katar).

Dane książki:

Tytuł: Operacja mundial. Futbol, korupcja, polityka. 1930–2026

Autorzy: Krzysztof Kawa, Remigiusz Półtorak

Oprawa miękka

Wydanie: Pierwsze

ISBN: 978-83-240-6566-0

EAN: 9788324065660

Liczba stron: 320

Wydawnictwo: Znak

Format: 140x205mm

Cena katalogowa: 49,99 zł

Rok wydania: 2022