Open Heaven wydali nowy album – Triumph

Open Heaven – zespół uwielbieniowy związany z wytwórnią Dream Worship – wydaje właśnie nowy album „Triumph”. Znajdzie się na nim 10 utworów. Pochodząca z Columbus, OH grupa na co dzień związana jest z kościołem Faith Life Church.

O albumie „Triumph”

Muzycznie jest to połączenie pop i gospel z dozą typowego uwielbienia, w połączeniu tworząc pięknie brzmiące wydanie. „Focused On You” i „On That Day” naznaczają album niesamowicie optymistycznymi tekstami oraz energetycznym wokalem. Płytę wyprodukowali Scotty Mearig (New Hope Oahu) i Grant Cavaness. Grupa dzieli się tym, jak wyglądało tworzenie albumu podczas tak trudnego sezonu w 2020 roku.

Zmartwychwstanie i przełom

Na samym początku tego roku usiedliśmy jako zespół piszący piosenki i poczuliśmy, że Bóg mówi nam, byśmy pisali o zmartwychwstaniu i przełomie.

Nie spodziewaliśmy się wtedy, jak mocno będziemy musieli trzymać się tej obietnicy w nadchodzących tygodniach i miesiącach. On prowadzi nas w triumfie. Zawsze. Za każdym razem. Bez przerwy. W pełnym zaufaniu.

Czas na zwycięstwo

Kiedy rozpęta się całe piekło, to jest to miejsce na triumf (Triumph). Kiedy wydaje się, że pojawiła się jakaś przeszkoda, a my sami jesteśmy trzymani w niewoli – jest to przygotowanie na przełom! Kiedy wygląda na to, że pojawia się śmierć, to jest przygotowywanie pola pod zmartwychwstanie!

W oparciu o 2 List do Koryntian 2:14 modlimy się, aby cały ten projekt wprowadził moc Bożą do twojego codziennego życia i przypomniał ci, kim jesteś i CZYJ jesteś.

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat

Tłum: M.O