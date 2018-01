Open Doors: Gdzie chrześcijanie są najbardziej prześladowani

Został opublikowany został Światowy Indeks Prześladowań 2018, nowy ranking 50 krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani z powodu swojej wiary. Sytuacja ponad 600 milionów chrześcijan żyjących jako mniejszość w 50 krajach ŚIP pogarszała się z roku na rok.

Od Korei Północnej do Iranu: chrześcijanie zagrożeni obozami pracy, torturami i śmiercią

Miejsce 1 Korea Północna

Miejsce 2 Afganistan

Miejsce 3 Somalia

Miejsce 4 Sudan

Miejsce 5 Pakistan

Miejsce 6 Erytrea

Miejsce 7 Libia

Miejsce 8 Irak

Miejsce 9 Jemen

Miejsce 10 Iran

Prześladowania chrześcijan napędzają ruchy islamistyczne i nacjonalistyczne

Światowy ruch islamski, który jest bardzo aktywny na różne sposoby nawet po rozległym zniszczeniu IS, odgrywa decydującą rolę w prześladowaniach chrześcijan. W Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie islamiści forsują radykalizację większych grup ludności, pogrążając całe kraje w wojnie i chaosie. W ten sposób coraz trudniej jest muzułmanom i chrześcijanom pokojowo współistnieć. Rozwój ten jest dodatkowo napędzany przez walkę szyitów z sunnitami oraz stojącymi za nimi mocarstwami jak Arabia Saudyjska (12) i Iran (10).

Duża część prześladowań chrześcijan jest spowodowana ideologicznie ukształtowanym nacjonalizmem opartym na komunizmie. Tego rodzaju ucisk ograniczający życie chrześcijan jest bardzo odczuwalny w Wietnamie (18) i Laosie (20) i jest coraz częściej dostrzegalny w Chinach (43). Korea Północna, z kultem osobowości wokół „dynastii Kimów”, jest po raz kolejny – niezmiennie od 2002 roku – na pierwszym miejscu wśród najgorszych prześladowców chrześcijan. Około 300.000 chrześcijan żyje swoją wiarą w ukryciu, aktywnie działają w podziemiu.

Kto chroni nawróconych chrześcijan?

Grupa najbardziej prześladowana w wielu krajach to chrześcijańscy konwertyci, tj. ludzie, którzy zwrócili się do wiary chrześcijańskiej odchodząc od religii swojego otoczenia. Choć dobrze wiadomo, że Iran, Afganistan i Pakistan są jednymi z najgorszych dla chrześcijan państw prześladowania, chrześcijańscy uchodźcy – głównie pochodzenia muzułmańskiego – mają być deportowani do tych właśnie krajów, gdzie grozi im śmierć z powodu marnotrawstwa islamu.

Szczegółowy raport na temat Światowego Indeksu Prześladowań, szczegółowe profile krajów, analizy światowych trendów i wydarzeń oraz historie z życia prześladowanych chrześcijan można znaleźć tutaj.

Prosimy, módlcie się za prześladowanych chrześcijan na całym świecie:

Módlmy się o to, aby świadomość społeczna za pośrednictwem Światowego Indeksu Prześladowań służyła wzmocnieniu prześladowanego Kościoła.

Módlmy się za wszystkich polityków w wolnym świecie, ale także w krajach prześladowań, aby wykorzystali swoje możliwości do ochrony chrześcijan.

Módlmy się o osoby, które zdecydowały się żyć z Chrystusem, aby Jezus prowadzi ich i chronił, ale przede wszystkim wzmacnia ich wiarę – bez względu na wszelkie tego konsekwencje.

© 2018 Open Doors