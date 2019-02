ONZ umieszcza na czarnej liście izraelskie firmy

Rada Praw Człowieka ONZ opublikuje czarną listę firm izraelskich i międzynarodowych, działających na obszarze, które uznaje za terytoria okupowane.

Ynet podaje, że Rada zagroziła umieszczeniem na czarnej liście największym firmom, takim jak: Coca Cola, Teva, Africa Izrael, Bank Hapoalim, Bank Leumi, Bezeq and Bezeq International (główna, izraelska firma telefoniczna), Egged (główna, izraelska firma autobusowa), Mekorot (firma dostarczająca wodę) i Elbit Systems. To firmy, które działają na Zachodnim Brzegu, we Wschodniej Jerozolimie i na Wzgórzach Golan – na obszarze, który według Rady nie powinien należeć do Państwa Żydowskiego.

Wiele spośród tych firm dostarcza ważne usługi ponad 450 tysiącom żydowskich Izraelczyków, mieszkających w żydowskich społecznościach na Zachodnim Brzegu lub na terenie biblijnej Judei i Samarii, oraz 315 tysiącom innych, zamieszkujących tereny sąsiednie, zwane Wschodnią Jerozolimą.

Izrael i Ameryka walczyły przeciwko ogłaszaniu listy,

lecz, jak podaje Ynet, że zostanie ona opublikowana podczas czterdziestej sesji Rady Praw Człowieka ONZ, która ma odbyć się w marcu.

Hot Telecommunication Systems Ltd., jedno z przedsiębiorstw, któremu grozi umieszczenie na liście Rady Praw Człowieka, zaapelowało do premiera Benjamina Netanyahu o pomoc.

„Wierzymy, że umieszczenie izraelskich firm na czarnej liście Rady Praw Człowieka ONZ może narazić te firmy na procedury prawne, popychające korporacje międzynarodowe do wycofania inwestycji z Izraela. Dlatego zwracamy się z prośbą, by izraelski rząd i ministerstwo spraw zagranicznych zainterweniowały w celu nie dopuszczenia do publikacji tej listy. Zajęcie się tą sprawą jest interesem państwowym o najwyższej wadze” – napisała w liście dyrektor generalna Hot, Tal Granot-Goldstein.

„Zgodnie z posiadaną przez nas wiedzą, inne izraelskie firmy też otrzymały podobne listy z ostrzeżeniami. Jest dla nas jasne, że publikując czarną listę, Rada Praw Człowieka ONZ ma na celu wywarcie na firmy izraelskie nacisku ekonomicznego, jednocześnie próbując zaszkodzić ich wizerunkowi i zyskom przez hańbienie ich i narażanie na procedury prawne” – napisała Granot-Goldstein.

ONZ zaczęła publikować czarną listę w 2016 roku, gdy gremium przyjęło rezolucję potępiającą firmy, które działają pośrednio lub bezpośrednio na terenie osiedli izraelskich. Od tamtej pory, lista jest co roku aktualizowana.

Gdy rezolucja została przyjęta stosunkiem głosów 32 do 15, premier Benjamin Netanyahu nazwał Radę Praw Człowieka ONZ „cyrkiem anty-izraelskim”.

„Izrael wzywa odpowiedzialne rządy, by nie honorowały decyzji Rady, które dyskryminują Izrael” – dodał Netanyahu.

Stany Zjednoczone wycofały się w zeszłym roku z Rady Praw Człowieka ONZ, powołując się na anty-izraelskie nastawienie.

Emily Jones

źródło: CBN News