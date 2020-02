ONZ publikuje „antysemicką” listę firm działających na terenach osiedli żydowskich

W środę 12 lutego, Rada Praw Człowieka ONZ opublikowała listę ponad 112 firm działających w izraelskich osiedlach żydowskich, które w jej opinii angażują się w czynności „wzbudzające szczególne obawy o prawa człowieka”.

To pierwszy raport ONZ, w którym wymieniono konkretne nazwy firm działających w osiedlach żydowskich na Zachodnim Brzegu (obszar biblijnej Juedi i Samarii), we Wschodniej Jerozolimie i na Wzgórzach Golan.

Listę w dużej mierze zdominowały firmy izraelskie, których jest aż 94, w tym banki i przedsiębiorstwa budowlane. Osiemnaście wymienionych podmiotów to firmy międzynarodowe, takie jak Airbnb, Expedia, Motorola, Trip Advisor, a nawet General Mills.

Przygotowanie wysoko kontrowersyjnej listy trwało kilka lat. W 2016 roku, Rada skierowała do oenzetowskiego urzędu praw człowieka polecenie opracowania listy firm, które urząd uzna za powiązane z izraelskimi osiedlami żydowskimi lub wspierające te osiedla, co według społeczności międzynarodowej jest nielegalne.

„Jestem świadoma, że ta kwestia jest i nadal będzie wysoko kontrowersyjna” – powiedziała Michelle Bachelet, obecny Wysoki Komisarz ds. Praw Człowieka w ONZ. „Jednak po obszernym i skrupulatnym procesie rewizyjnym, jesteśmy usatysfakcjonowani, że oparty na faktach raport odzwierciedla poważną rozwagę, z jaką potraktowano to bezprecedensowe i wysoko złożone pełnomocnictwo, i we właściwy sposób odpowiada on na polecenie Rady Praw Człowieka zawarte w rezolucji 31/36”.

Izraelski minister spraw zagranicznych, Israel Katz, nazwał listę „haniebną kapitulacją” przed krajami, które dążą do zranienia Izraela przy pomocy ekonomicznych bojkotów.

NGO Monitor, organizacja jerozolimska, która często analizuje uprzedzenia ONZ wobec Izraela, poinformowała, że wymienione na liście firmy nie otrzymały żadnego powiadomienia o terminie jej publikacji.

Organizacja stwierdziła też, że lista opiera się na informacjach sprzed 2-3 lat, a odpowiedzialny za nią urząd ONZ odmówił podania jakiegokolwiek dowodu na to, by w styczniu tego roku ponownie poddał analizie wymienione firmy.

Anne Herzberg, radca prawny i łącznik ONZ z NGO Monitor, powiedziała, że ONZ „oficjalnie postanowiło wesprzeć antysemicki ruch BDS [Bojkot, Pozbawienie, Sankcje] przez wydanie szkalującej listy firm, które uważa za biorące udział w działaniach na rzecz osiedli żydowskich. Te firmy nie zrobiły nic złego, a wiele z nich angażuje się w dostarczanie dóbr i usług Palestyńczykom stosującym się do Porozumień z Oslo”.

Herzberg powiedziała w oświadczeniu, że ONZ współpracowało z antyizraelskimi grupami wspierającymi BDS oraz organizacjami pozarządowymi związanymi z Ludowym Frontem Wyzwolenia Palestyny (PFLP), uznanym przez Stany Zjednoczone za organizację terrorystyczną.

Herzberg wezwała wszystkie wymienione na liście kraje do podjęcia kroków prawnych przeciwko ONZ oraz do „ponownej oceny swojej relacji z biurem Komisarz Bachelet, łącznie z wycofaniem się z wszelkiej współpracy i z milionów dolarów i euro przekazywanych jej co roku w formie finansowania”.

Autor: Emily Jones

Źródło: CBN News