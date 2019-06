Olsztyńskie Warsztaty Gospel (29-30 VI)

Olsztyńskie Warsztaty Gospel (OWG) to wydarzenie kulturalne cieszące się od lat dużym zainteresowaniem oraz pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców Olsztyna oraz regionu Warmii i Mazur. Warsztaty na dobre wpisały się w kalendarz wydarzeń artystycznych Olsztyna ze względu na swoją profesjonalność, a zarazem dostępność dla każdego, kto lubi śpiewać, oraz przyjazną atmosferę. Spędzony wspólnie czas wnosi też wiele radości, entuzjazmu i siły do życia uczestników, pozwala także nawiązać nowe relacje i kontakty.

Tegoroczne Olsztyńskie Warsztaty Gospel (w tym Gospel KIDS) odbędą się 29-30 czerwca, w Kamienicy Naujacka, przy ul. Dąbrowszczaków 3.

Koncert Finałowy odbędzie się 30 czerwca, w Amfiteatrze im. Czesława Niemena.

W tym roku warsztaty będą prowadzone przez instruktorów wokalnych z Polski, których jeszcze u nas nie gościliśmy. Gościem specjalnym Koncertu Finałowego oraz główną solistką będzie wyjątkowa osoba – Natalia Niemen. Szczególnym jest fakt, że w tym roku wypada 80-lecie urodzin ojca Natalii, Czesława Niemena, a Koncert Finałowy odbędzie się w amfiteatrze jego imienia.

Głównym prowadzącym warsztaty będzie Grzegorz Głuch – dyrygent, aranżer oraz kierownik chóru Gospel Rain, a instruktorem wspierającym będzie Sylwia Piotrowska, solistka chóru Gospel Rain. Koncertu Finałowy będzie wzmocniony przez sam chór Gospel Rain.

Gospel Rain to kilkudziesięcioosobowy zespół tworzony przez charyzmatyczny pop-gospelowy chór, wspierany przez znakomitych solistów i instrumentalistów. To zespół o niezwykłej energii i spontaniczności koncertowej, która objawia się w autentycznym, żywym kontakcie z publicznością. W dorobku fonograficznym Gospel Rain znajdują się cztery płyty. Na początku 2016 roku ukazała się ich najnowsza płyta koncertowa „OGIEŃ”. Zaproszenie do udziału w nagraniach płyty przyjęli Łukasz i Paweł Golcowie, najbardziej znany polski muzyczny duet braci-bliźniaków, liderzy zespołu Golec uOrkiestra. W nagraniach wzięli także udział: Olga Szomańska – znakomita wokalistka, aktorka, Kasia Dereń – jeden z najbardziej charakterystycznych głosów polskiej sceny, a także Mate.O.

Przygotowaliśmy także ofertę dla młodych wokalistów: GOSPEL KIDS – chórek dla dzieci w wieku 6-12 lat. Warsztaty Gospel Kids poprowadzi doświadczona instruktorka wokalna, na co dzień związana zawodowo z Powiatową Szkołą Muzyczną I st. w Dywitach, dyrygentka chóru Wniebogłosy – Ewa Giska. Dzieci zasilą Chór Gospel dołączając do części programu finałowego.

30 czerwca 2019 r. weekendowe Warsztaty Gospel zakończy Koncert Finałowy w Amfiteatrze im. Czesława Niemena w Olsztynie, podczas którego stworzony z uczestników (dorosłych oraz dzieci) chór wraz z Natalią Niemen i zespołem Gospel Rain, przy akompaniamencie profesjonalnych muzyków, zaprezentuje szerokiej olsztyńskiej publiczności swoje umiejętności i nauczony program.



Organizatorzy OWG: Kościół Zielonoświątkowy „Twoja Przystań” w Olsztynie, Fundacja 36i6, Chór Gospel Wniebogłosy.

Główny partner: Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie.

Wydarzenie jest dofinansowane ze środków Gminy Olsztyn.

Informacje szczegółowe oraz rejestracja:

www.twojaprzystan.pl (zakładka: GOSPEL), profil na Facebooku: Olsztyńskie Warsztaty Gospel.