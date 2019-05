Ojciec narażony na „aresztowanie bez nakazu”, jeśli odmówi zwracania się do córki męskim imieniem

Kanadyjski sąd ostrzegł pewnego zaniepokojonego ojca, mówiąc, że jeśli odmówi zwracania się do swojej córki męskim imieniem, które sobie wybrała, może zostać aresztowany w trybie przyśpieszonym.

Jak informowało Faithwire, ojciec, „Clark”, usłyszał zarzut dokonywania „przemocy rodzinnej”, ponieważ zwracał się do swojej nastoletniej córki „Maxine” – imieniem przyznanym jej w dniu narodzin.

Według The Federalist, Sąd Najwyższy Kolumbii Brytyjskiej wydał w tej sprawie „nakaz ochrony”, grożąc ojcu aresztowaniem bez nakazu w trybie przyśpieszonym, jeśli policja stwierdzi, że istnieją przesłanki ku temu, by sądzić, że prywatnie lub publicznie zwracał się do swojej córki formami żeńskimi.

Ponadto sąd ogłosił ograniczenie swobody wypowiedzi w tej wciąż rozpatrywanej sprawie, uniemożliwiając ojcu dyskutowanie na ten temat w mediach. Mężczyzna nie może nawet pokazywać dokumentów sądowych, które opisują to ograniczenie. Jest to bardzo dziwne, tym bardziej, że wszystkie protokoły dotyczące tej sprawy są dostępne dla każdego.

Tak czy inaczej, sąd potraktował ojca bardzo srogo. Mężczyzna troszczy się jedynie o dobro swojego własnego dziecka i chce, by z uwagą i ostrożnością podejmowało tak ważne decyzje.

JAKIE JEST TŁO CAŁEJ HISTORII?

Pod koniec lutego Sąd Najwyższy Kolumbii Brytyjskiej ogłosił, że czternastoletnia „Maxine” spełnia warunki do przyjmowania upragnionych zastrzyków z męskimi hormonami. Decyzja została podjęta bez zgody jej rodziców, a sąd brał pod uwagę jedynie to, że Maxine sama zdecydowała, że chce zostać chłopcem.

Clark twierdził, że w miesiącach poprzedzających tę decyzję Maxine miała objawy niestabilności emocjonalnej i depresji. Zaangażowała się też w aktywność seksualną i próbowała kontaktów homoseksualnych.

Ojciec dziewczyny twierdził, że stan jej zdrowia psychicznego pogorszył się, kiedy on i jego żona rozwiedli się, a decyzja Maxine wynika z tego obciążenia emocjonalnego. Powiedział też, że pragnie wiedzieć, jak wygląda opieka zdrowotna córki.

Mimo jego wielokrotnych próśb, szpital, który prowadził jej leczenie, a także szkoła dziewczyny, nie udzielały ojcu żadnych informacji.

Apelacja Clarka odnośnie decyzji dotyczącej zastrzyków z testosteronem ma być rozpatrywana 14 maja.

Autor: Will Maule, Faithwire

Źródło: CBN News