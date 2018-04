Ofiara języka – Irena Wilkosz

Śmierć i życie są w mocy języka. Księga Przysłów 18,21 (BW)

Jeżeli to, co mówisz i jak mówisz, coraz częściej wpływa negatywie zarówno na twoje otoczenie, jak i na ciebie samego, to nie jest wykluczone, że stajesz się ofiarą swojego języka. Co gorsza, istnieje zagrożenie, że ktoś blisko ciebie staje się ofiarą twojego języka.

Język ma moc, by zachęcać, wyrażać miłość i dobroć, ale umie też poniżać, zadawać ból, zabijać nadzieję, zamęczać narzekaniem, wyśmiewać, pogardzać i niesprawiedliwie oceniać.

Masz tyko jedno życie. Nie pozwól, aby twój lub cudzy język popsuł jego piękno,

zniszczył twoje relacje i okradł cię z tego, co zamierzył dla ciebie Bóg.

Czy masz odwagę przyjrzeć się dokładniej temu, jak używasz swojego języka, i szczerze ocenić, czy poruszasz się w obrębie granic bezpiecznych dla ciebie i twojego otoczenia?

Czy jesteś gotowy na to, żeby zatrzymać lawinę zniszczenia w swoim życiu, spowodowaną złymi nawykami twojego lub cudzego języka?

Będę pilnował dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem, nałożę na usta wędzidło. Psalm 39,2 (BT)

O autorce

Irena Wilkosz

Od wielu lat działa w służbie duszpasterskiej, udzielając wsparcia w problemach osobistych, małżeńskich i rodzinnych. Ukończyła studia pedagogiczne w Krakowie, teologiczne i poradnicze na uczelniach w Stanach Zjednoczonych. Razem z mężem, w ramach Głosu Prześladowanych Chrześcijan, działa misyjnie wśród wyznawców Chrystusa, którzy są prześladowani za wiarę. Jej pasją jest pomaganie ludziom w znajdowaniu takich sposobów na życie, aby mogli w pełni korzystać z potencjału danego im przez Boga.

Do kupienia np. TUTAJ

Dane książki „Ofiara języka”

Autor: Irena Wilkosz

Wydawca: Iam