Odzyskaj swoje życie – John Eldredge

John Eldredge, autor bestsellerów „New York Timesa”, w książce Odzyskaj swoje życie dostarcza praktycznych, prostych i pokrzepiających wskazówek, jak ocalić wewnętrzne życie.

Wdrażając kilka niezwykle prostych praktyk, które autor nazywa „łaskami”, możesz zacząć leczyć własną duszę, wyplątywać się z tragedii rozdartego świata i odkrywać leczniczą siłę piękna.

Zadaj sobie kilka pytań

– Czy jesteś przeważnie szczęśliwy?

– Czy czujesz się kochany?

– Czy jesteś podekscytowany swoją przyszłością?

– Jak często odczuwasz beztroskę?

Czytając niniejszą książkę (Odzyskaj swoje życie), dowiesz się:

– jak praktykować minutę przerwy w ciągu dnia;

– jak wdrażać „dobroczynne odosobnienie” i jak wszystko sobie odpuszczać;

– jak być życzliwym wobec samego siebie w dokonywaniu wyborów;

– jak upajać się pięknem, z którym masz codzienny kontakt;

– jak w realny sposób wyzwolić się z nadmiaru technologii.

Proste praktyki są w zasięgu twojej ręki. By odzyskać życie, nie musisz od niego uciekać. Rozpocznij jego odnowę już teraz. Twoja dusza będzie ci za to wdzięczna.

Dane książki:

Tytuł: Odzyskaj swoje życie

Podtytuł: Jak przetrwać w szalonym świecie

Autor: John Eldredge

Wydawca: Logos Oficyna Wydawnicza

Ze wstępu

Poświęcamy trzy godziny dziennie na korzystanie z aplikacji w telefonie, dziesięć godzin na przeglądanie mediów, wchłaniając taką ilość informacji tygodniowo, która mogłaby wywołać awarię komputera (!). Mówimy o potrzebie wyciszenia, a jesteśmy zauroczeni niekończącym się cyrkiem miłości i nienawiści, tym, co banalne, niepokojące, sensacyjne i niewybaczalne. Wciąga nas każda nowa wiadomość. Nie dość, że mamy swoje własne problemy i smutki, to w obecnych czasach co godzina zalewają nas tragedie całego świata przy pomocy urządzeń mobilnych.

Jest to bardzo uciążliwe, a nawet traumatyczne dla duszy. Wystawienie na traumatyczne wydarzenia może wywoływać w nas urazy, a mamy ich w naszym życiu mnóstwo . To zupełnie, jakbyśmy zostali wciągnięci przez pole grawitacyjne cyfrowej czarnej dziury, która wysysa z nas życie.

Tak to wygląda i każdy o tym mówi. Moją uwagę zwróciło jednak to, co dzieje się ze mną jako osobą.

(…)

Świat kompletnie zwariował i próbuje porwać ze sobą naszą duszę.

Pomogłoby nam jednak, gdybyśmy mieli więcej Boga. Czerpalibyśmy z Jego miłości, siły, mądrości i odporności. Bóg przecież jest źródłem życia (Ps 36,10). Gdyby w naszym wnętrzu kipiało.

Jego obfite życie, ocaliłoby nas w tej trawiącej duszę godzinie.

W tym rozgorączkowanym, niestabilnym świecie, który nieustannie osłabia duszę i wysusza ją niczym rodzynkę, jest niemal niemożliwe przyjmować życie od Boga.

Nazywamy to impasem.

Próbowałem zatem znaleźć więcej Boga, mając świadomość, że gdybym tylko miał w sobie więcej Jego życia, dałbym sobie radę w trudnym terenie. Praktykowałem to, co zwykle – modlitwę, uwielbianie Go, czytanie Pisma Świętego, …. Nadal jednak czułem się… sam nie wiem… jakoś płytko. Poiłem się Bogiem przy pomocy małej łyżeczki, zamiast pić dużymi haustami; brodziłem po płyciźnie, zamiast płynąć.

Moja dusza czuła się jak płytka kałuża deszczu. Wiem jednak, że ona wcale nie jest płytką kałużą. Jest głęboka i szeroka, zdolna do tworzenia symfonii i do aktów heroicznej odwagi. Chciałem żyć na głębi, ale czułem, że utknąłem na mieliźnie.

To nie przypadek, że jedna z najważniejszych książek o naszym świecie i o tym, jak wpływa na nas technologia, nosi tytuł The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains [Płycizna: co czyni internet z naszym mózgiem – przyp. tłum.].

Tracimy zdolność do skupiania się i utrzymywania uwagi dłużej niż kilka chwil. Głębię naszego życia można zmierzyć SMS-ami, „lajkami” i przeciąganiem karty przez czytnik . To nie jest tylko problem intelektualny; to kryzys duchowy. Dość trudno nam usłyszeć, jak „głębia przyzywa głębię” , gdy frenetyczny świat

zmusza nas do życia na mieliznach naszych serc i dusz.

Jezus jednak słyszał nawet moje płytkie modlitwy. Przyszedł mi na ratunek i zaczął naprowadzać mnie na cały szereg pomocy i praktyk, które nazywam łaskami.

