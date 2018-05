Odzyskaj swoje życie. Jak uwolnić się od przeszłości

Jeśli Twoja samoocena zależy od tego, co myślą i mówią o Tobie inni, a Ty sam czujesz, że zaspokajasz czyjeś potrzeby i pragnienia; jeśli nieustannie kontrolujesz otoczenie albo, przeciwnie, starasz się ulegać i ustępować – ta książka została napisana właśnie dla Ciebie!

Jej autorzy na przykładach z życia swojego i innych osób pokazują, że ukrycie prawdziwego „ja” i rozwijanie fałszywej tożsamości jest reakcją na zranienia z dzieciństwa i wieku młodzieńczego. Radzą, jak odzyskać swoje życie, swoje emocje, swoje prawdziwe „ja”. Uczą kontroli nad przeszłością oraz aktualnymi okolicznościami.

Książka ta

jest jedną z tych pozycji, której lektura może wpłynąć na Twoje dalsze życie, sposoby postrzegania relacji i sięgania po bliskość i wsparcie. Dotyka spraw trudnych: wykorzystania, odrzucenia, zaniedbania i ich wpływu na postrzeganie siebie samego. Pokazuje, jak konflikt i napięcie między tym, kim jestem, a tym, kim chcę, by widział mnie świat, ma wpływ na to, jak żyjemy. Pozwala nam odróżnić prawdziwe „ja” od fałszywego. A wszystko to w biblijnym ujęciu! Ta książka stawia nas przed niezmiernie ważnym pytaniem: Czy moja przeszłość jest powodem, by unikać życia, czy jest okazją i nową szansą, by spojrzeć w przyszłość z zaufaniem i wiarą? Gorąco polecam!

– Krzysztof Demczuk, psychoterapeuta, trener, lider Wspólnoty Metanoia

W świecie po grzechu pierworodnym każdy człowiek podatny jest na zranienia. Część z nich bywa tak głęboka, że wpływa na nasz sposób funkcjonowania w pracy i relacjach. Po trudnych doświadczeniach w życiu rodzinnym wiem, jak ważne jest przepracowanie tych wszystkich sytuacji. Autorzy tej książki zapraszają do wejścia na drogę uzdrowienia wewnętrznego z najlepszym Lekarzem – Jezusem. Nie czekaj, zacznij już dziś. Jest nowe, lepsze życie!

– Rafał Cempel, autor książki „Bóg nie zna słowa «niemożliwe»”

Dane książki:

Autorzy: Stephen Arterburn, David Stoop

Oprawa: miękka

Ilość stron: 265

Format: 140 x 200 mm

ISBN: 978-83-7482-815-4

Wydawca: Wydawnictwo ESPE