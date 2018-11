Odznaczenie dla pastora Johna Hagee za wspieranie Izraela

Pastor John Haage i jego żona, Diana, otrzymali FOZ Friedship Medallion w Jerozolimie od doktora Mike’a Evansa.

Muzeum Friends of Zion (FOZ) i jego założyciel, dr Mike Evans, wręczył pastorowi Johnowi C. Hagee’owi, jednemu z czołowych postaci Christian Zionist w USA, w czasie jego niedzielnej wizyty w Jerozolimie, odznaczenie Friend of Zion Friendship Medallion.

Dr Evans powiedział: „Z dumą wręczam pastorowi Johnowi Haage’owi Friend of Zion Frienship Meallion, wyrażając uznanie dla jego wielkiego poparcia dla państwa Izrael, którego udzielił poprzez edukację, działalność humanitarną, przewodniczenie pielgrzymkom do Ziemi Świętej oraz świadczoną wielu osobom pomoc w potrzebie.

Pastor Hagee jest założycielem i przewodniczącym Christians United for Israel,

największej chrześcijańskiej organizacji proizraelskiej w Stanach Zjednoczonych, do której należą miliony osób. Od prawie sześćdziesięciu lat pełni funkcję pastora, prowadzi programy radiowe i telewizyjne, które obejmują swoim zasięgiem USA i wiele innych krajów. Jest założycielem i pastorem w Cornerstone Church w San Antonio w Teksasie, który liczy sobie ponad 20 000 aktywnych członków.

Pastor Hagee powiedział: „Diana i ja mieliśmy właśnie możliwość odwiedzenia tego wspaniałego muzeum. Zaczyna się od powołania Abrahama. Następnie jest pokazane, przez co Izrael przeszedł jako naród. Jak przeszedł przez Holocaust. Cała historia Izraela. Można dowiedzieć się na temat wzrostu i rozwoju państwa Izrael. Zachęcam was, żebyście to zobaczyli”.

Wraz z pastorem Hagee’m i doktorem Evansem podczas wycieczki po Muzeum Przyjaciół Syjonu była Diana Hagee, żona pastora. Zwracając się do doktora Evansa, powiedziała: „Rozpoznał pan swoje powołanie, ponieważ to muzeum jest niesamowite”.

Muzeum FOZ położone jest w samym sercu Jerozolimy

i przyciąga zwiedzających z całego świata. Można w nim poznać budujące historie chrześcijan, którzy wspierali Żydów i państwo Izrael w ciągu ostatnich 200 lat. Wśród inspirujących bohaterów jest prezydent USA Harry Truman, premier Wielkiej Brytanii Winston Churchil, pastor George Bush i generał major Orde Wingate. A także Sprawiedliwi wśród Narodów Świata: Irena Sendler, Oskar Schindler, Raoul Wallenberg i rodzina Ten Boom – którzy narażając swoje życie, ratowali Żydów prześladowanych na całym świecie. Muzeum pokazuje też historie wielu innych ludzi, którzy poprzez swoją wiarę wykuwali silną więź między żydami a chrześcijanami.

FOZ Museum wykorzystuje nowoczesne metody, umożliwiając zwiedzającym wędrówkę w czasie. Eksponaty obejmują szeroką gamę materiałów interaktywnych, od prezentacji 3D i wielkich ekranów dotykowych po projekcje map i złożone technologie rotoscope, które przekształcają nagrania wideo w filmy animowane.

Muzeum FOZ zostało otwarte w Jerozolimie rok temu. Jego celem jest stworzenie pomostu łączącego współczesnego człowieka z osobami żyjącymi w przeszłości, które wspierały lud, obietnicę i państwo Izrael.

