Odmówiono im adopcji dziecka, ponieważ nie zaprzeczają Słowu Bożemu

Kanadyjska firma prawnicza zajmująca się kwestią praw człowieka oskarża rządową agencję adopcyjną o dyskryminację przeciwko dwójce chrześcijan, którzy chcieli zostać rodzicami zastępczymi.

Podczas wywiadu w agencji adopcyjnej pracowniczka socjalna zadawała parze pytania odnoszące się do ich przekonań religijnych. Pytała między innymi o to, czy kościół, do którego uczęszczają, „nadal uznaje niektóre przedawnione fragmenty Biblii”, cytując fragment komunikatu prasowego z Justice Centre of Constitutional Freedoms.

Przesłuchiwany mężczyzna odpowiedział, że jego kościół wierzy i przywiązuje wagę do każdej części Biblii. Pracowniczka socjalna odparła, że jej syn jest gejem i w przeszłości słyszał w kościołach, że homoseksualizm jest grzechem.

Mężczyzna odpowiedział, że chociaż Biblia uznaje homoseksualizm za „grzech”, on wierzy, że wszyscy ludzie zostali stworzeni na obraz Boga i są godni szacunku, mają swą godność i honor. Dodał, że w zgodzie ze swoimi przekonaniami, on i jego żona pragną obdarzyć bezwarunkową miłością, szacunkiem i współczuciem każde dziecko pod swoją opieką, niezależnie od jego orientacji seksualnej.

Jednak jako że nie zaprzeczył słowom Biblii, jego odpowiedź nie była wystarczająca.

Sześć miesięcy później para otrzymała list z informacją, że ich podanie o adopcję zostało odrzucone. List głosił: „Odnosimy wrażenie, że polityka naszej agencji nie stoi w zgodzie z Państwa wartościami i przekonaniami, w związku z czym nie mamy możliwości pozytywnego zakończenia procedury przyznawania Państwu możliwości zostania rodziną zastępczą.”

Oczekując dokładniejszych wyjaśnień, para skontaktowała się z pracowniczką socjalną i zapytała, jakie „wartości i przekonania” ich zdyskwafilikowały. Kobieta odpowiedziała, że „nieopresyjna” polityka agencji stoi w sprzeczności z poglądami małżeństwa dotyczącymi homoseksualizmu.

Justice Centre rząda, by agencja zakończyła dyskryminację religijną wymierzoną przeciwko parze. Organizacja wysłała list do agencji adopcyjnej, wzywając do zmiany decyzji.

Prawnik pary, John Carpay, powiedział w rozmowie z Canadian Press, że „rząd nie ma prawa dyskryminować na podstawie religii par, które pragną adoptować dziecko.”

„Nie można mówić, że ktoś nie może zostać rodzicem zastępczym, ponieważ jest muzułmaninem, Żydem czy chrześcijaninem ewangelikalnym”, wyjaśnia.

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN News