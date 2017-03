Gdy patrzymy na niesamowitą złożoność życia, nasuwa się nieuniknione pytanie: ‚Co (kto) powołało to wszystko do istnienia?

W 1859 roku Karol Darwin opublikował książkę pt. “O pochodzeniu gatunków “. W swojej książce przedstawił pogląd, że całe życie na ziemi jest efektem niezamierzonych procesów naturalnych: czasu, przypadku i selekcji naturalnej. Od czasów Darwina biolodzy, opierając się na takich procesach wyjaśniają pochodzenie żyjących istot. Jednak dziś jak nigdy dotąd stanowisku temu rzucono wyzwanie.

“Odkrywanie tajemnicy życia” opowiada historię współczesnych naukowców, którzy przedstawiają niezwykle potężną, choć kontrowersyjną ideę – teorię Inteligentnego Projektu. Używając animacji komputerowych, film, “Odkrywanie tajemnicy życia” przeniesie cię w wewnętrzny świat żyjącej komórki w celu zbadania systemów i mechanizmów, które noszą w sposób niepodważalny, cechy projektu. Silniki osiągające 100 000 obrotów na minutę, biologiczne systemy przetwarzania informacji potężniejsze od niejednej sieci komputerowej; nici molekuł, które przechowują informację potrzebną do budowy podstawowych komponentów każdego żyjącego organizmu na Ziemi.

Ten fascynujący film dokumentalny przedstawia ideę, która jest w stanie zrewolucjonizować nasze zrozumienie życia …. I odkryć tajemnicę jego pochodzenia.

Polską wersję filmu “Unlocking the Mystery of Life” – Odkrywanie Tajemnicy Życia wydało Forum Heweliusza (Gdańskie Forum Dialogu Nauki i Religii) we współpracy z witryną www.inteligentny-projekt.pl

Więcej na temat filmu: www.heveliusforum.org

Dane techniczne:

Rok wydania: Listopad 2008

Nośnik: DVD

Gatunek filmowy: Dokument/Edukacyjny

Lektor: Polski, Angielski

Napisy (subtitles): Polskie

Czas trwania: 65 minut