Odkryte rękopisy ujawniają wiarę Alberta Einsteina i jego strach przed nazistowskimi Niemcami

JEROZOLIMA, Izrael: Uniwersytet Hebrajski otworzył swoje archiwum o Albercie Einsteinie, ujawniając tym samym nieznane wcześniej notatki i listy, napisane ręcznie przez słynnego zdobywcę Nagrody Nobla.

W związku ze 140 rocznicą narodzin Einsteina na wystawie jerozolimskiego Uniwersytetu znajduje się teraz ponad 110 nowych manuskryptów. Einstein, uznawany za najbardziej wpływowego fizyka, jaki kiedykolwiek żył, był także jednym z założycieli Uniwersytetu Hebrajskiego.

Nigdy wcześniej niepublikowane i nieoglądane manuskrypty

pozwalają na nowy wgląd w pracę matematycznego umysłu Einsteina. Przedstawiają go także jako pełnego obaw ojca, żyjącego w epoce przebudzenia nazistowskich Niemiec.

Nowy zbiór zawiera ręcznie napisany załącznik do artykułu Einsteina o teorii jednolitego pola, którego nie widziano od 1930 roku. Praca ta była podjętą przez Einsteina próbą zjednoczenia sił natury w jedną teorię. Poświęcił temu badaniu ostatnie 30 lat swojego życia.

Wśród manuskryptów znajduje się także wiele stron osobistych notatek badawczych Einsteina, jednak ich kontekst naukowy nie jest znany.

Najbardziej intymnym rękopisem jest list, który Einstein napisał w 1935 roku do swojego syna Hansa Alberta, ostrzegając go przed powstaniem nazistowskich Niemiec. Hans mieszkał w tamtym czasie w Szwajcarii.

„Czytam z pewnymi obawami, że w Szwajcarii budzi się ruch, nakręcany przez niemieckich bandytów”, pisał Einstein. „Wierzę jednak, że nawet w Niemczech stan rzeczy powoli się zmienia. Miejmy nadzieję, że nie będziemy mieli wojny w Europie… Reszta Europy nareszcie zaczyna traktować sytuację poważnie, szczególnie Brytyjczycy. Gdyby półtora roku temu wykazali się stanowczością, byłoby lepiej i łatwiej.”

W 1922 roku Einstein opuścił Berlin z powodu niebezpieczeństw związanych z antysemityzmem.

Einstein wyrażał zastrzeżenia odnośnie partii nazistowskiej już lata wcześniej, kiedy w sierpniu 1922 roku pisał list do swojej młodszej siostry Maji.

„Tutaj (w północnych Niemczech) nikt nie wie, gdzie jestem i wszyscy wierzą, że pojechałem na wycieczkę”, pisał Einstein. „Nastają tu ciężkie ekonomicznie i politycznie czasy, więc cieszę się, że mogę od tego wszystkiego uciec.”

Zbiór zawiera inne listy, które Einstein wymieniał ze swoimi przyjaciółmi i innym naukowcem, Michelem Besso, pisząc o teoriach, nad którymi pracował.

W jednym z listów do Besso Einstein wspominał o dumie ze swej żydowskiej wiary i tożsamości.

Żartobliwie droczył się z Besso, który wychował się we włosko-żydowskiej rodzinie i przeszedł na chrześcijaństwo, mówiąc „Na pewno nie pójdziesz do Piekła, nawet jeśli się ochrzcisz.”

Einstein był pod wrażeniem, że Besso uczy się hebrajskiego i żartował, że sam nie zna języka.

„Jako goj (osoba niebędąca Żydem) nie jesteś zobowiązany do nauki języka naszych ojców, podczas gdy ja, „święty żydowski”, powinienem czuć wstyd, że nie wiem prawie nic na ten temat. Wolę jednak być zawstydzony, niż się go uczyć”, pisał Einstein do Besso.

Do teraz archiwum poświęcone Einsteinowi w Uniwersytecie Hebrajskim zgromadziło ponad 80 000 przedmiotów, w tym rękopisy, korespondencję, zdjęcia, dyplomy i medale.

Nowe zbiory zostały podarowane Uniwersytetowi przez filantropów z Crown-Goodman Family Fundation w Chicago. Zostały kupione od prywatnego kolekcjonera z Chapel Hill w Karolinie Północnej.

Profesor Hanoch Gutfreund, dyrektor akademickich archiwów, mówił: „Wszyscy na Uniwersytecie Hebrajskim jesteśmy dumni z pełnienia roli wiecznego domu dla dziedzictwa intelektualnego Alberta Einsteina, zgodnie z jego życzeniem.”

Autor: Emily Jones

Źródło: CBN News