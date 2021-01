Odkrycie żydowskiej mykwy łączy Ogród Oliwny z czasami Jezusa

Projekt budowlany w Ogrodzie Oliwnym (Getsemani) przyniósł odkrycie starożytnego znaleziska. Archeolodzy po raz pierwszy odkryli dowód z okresu Drugiej Świątyni, który łączy ten obszar z czasami Jezusa.

Ogród Oliwny z czasów Jezusa

Ogród Oliwny od pokoleń czczony jest jako miejsce, w którym, według zapisu Ewangelii Mateusza 26:36, Jezus modlił się nocą przed ukrzyżowaniem, i gdzie został zdradzony.

Stojący tam obecnie kościół (zwany Kościołem Wszystkich Narodów lub Bazyliką Konania), zbudowano u podnóża Góry Oliwnej w latach 1919-24. Podczas kładzenia fundamentów znaleziono pozostałości z okresu bizantyńskiego i okresu wypraw krzyżowych, jednak żadnych śladów z czasów, w których Jezus mógł tam przebywać.

„Dwa tysiące lat temu było to pole za murami Jerozolimy, pełne drzew oliwnych, a pośrodku stała pewnego rodzaju prasa do wyciskania oliwy” – powiedział Amit Re’em, archeolog z Israel Antiquities Authority (IAA).

Nazwa Getsemani pochodzi od hebrajskiego gat shemanim, czyli prasa oliwna. Miliony pielgrzymów odwiedzają co roku to miejsce (w czasach poza COVID). Ogród położony jest w Dolinie Cedronu, zwrócony w kierunku murów Starego Miasta ku Wzgórzu Świątynnemu.

Z Biblii dowiadujemy się, że Jezus często przechodził przez tę dolinę, by spotkać się w ogrodzie z uczniami.

„To powiedziawszy, wyszedł Jezus z uczniami swoimi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł z uczniami swoimi. Ale i Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus często się tam schodził z uczniami swoimi” Ewangelia Jana 18:1-2 (Biblia Warszawska).

Kustodia Ziemi Świętej, która jest właścicielem Ogrodu Oliwnego, zaczęła niedawno budować centrum dla gości i tunel łączący tereny Kościoła Wszystkich Narodów z leżącą po drugiej stronie ulicy Doliną Cedronu.

Gdy odkryto starożytne ruiny, na miejsce wkroczyło IAA, by przed rozpoczęciem budowy, z pomocą Studium Biblicum Franciscanum przeprowadzić tzw. ratunkowe prace wykopaliskowe. Wtedy archeolodzy odkryli znacznie starszy teren.

Archeolog wyjaśnił znaczenie mykwy i jej związek z oliwkami

„Nagle, w środku podziemnego korytarza oberwała się skała, ujawniając starożytne, niezwykłe znalezisko – żydowski zbiornik do obmyć rytualnych, znany jako mykwa” – powiedział Re’em.

„Zgodnie z żydowskim prawem, gdy robiłeś wino lub oliwę z oliwek, musiałeś być oczyszczony” – mówi. „Po raz pierwszy mamy archeologiczny dowód, że coś tu było w okresie Drugiej Świątyni, za dni Jezusa”.

Znaleziska mają być umieszczone w nowym centrum dla odwiedzających.

Ojciec Eugenio Alliata, profesor ze Studium Biblicum Franciscanum, wyraził zadowolenie z odkrycia.

„Mamy nadzieję, że zachowamy ten przedmiot, i ogromnie się cieszymy, że tu w Getsemani znajdujemy coś, co należało do czasów Jezusa” – powiedział Alliata.

Archeolodzy odkryli też w Dolinie Cedronu pozostałości kościoła sprzed 1.500 lat

Mówi David Yeger, archeolog IAA: „To ciekawe, że kościół był używany, a może nawet został założony w czasie, gdy Jerozolima była pod panowaniem muzułmanów. To pokazuje, że również w tamtym okresie chrześcijanie nadal pielgrzymowali do Jerozolimy”.

Później na tym miejscu zbudowano duże schronisko lub klasztor, który w XII wieku po Chr. został zniszczony prawdopodobnie w muzułmańskim podboju Jerozolimy pod wodzą Saladyna, egipskiego sułtana dynastii Ajjubidów.

Re’em mówi, że prace wykopaliskowe w Ogrodzie Oliwnym to przykład „archeologii jerozolimskiej w jej najlepszym wydaniu”, łączącej tradycje i wierzenia z dowodami historycznymi.

Autor: Julie Stahl

Źródło: CBN News