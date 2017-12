Oddajmy cześć Królowi – Nelly Cenian

Oddajmy cześć Królowi – Najnowsza książka dla dzieci Nelly Cenian. Zawarte w niej przesłanie pokazuje najmłodszym wiecznego Boga, który w Osobie PANA Jezusa oferuje nam więcej, niż tylko to przemijające życie. Prawda ta dociera tak do dorosłej osoby, jak i małego chłopca. Zajrzyjmy do tekstu, by dowiedzieć się, co odkrył Emil.

Dane książki:

Autor: Nelly Cenian

Wydawnictwo: Instytut Wydawniczy Compassion

Rok wydania: 2017

Oprawa: miękka