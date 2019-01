Od transseksualisty do przemienionego przez Boga

W głównych miastach w całym kraju, Jeffrey McCall organizuje marsze wolności. To wydarzenia gromadzące mężczyzn i kobiety, którzy porzucili styl życia LBGT.

Jednym z mówców jest sam McCall, który zmagał się z homoseksualizmem i narkotykami, aż w wieku 23 lat uznał, że urodził się w niewłaściwym ciele i zaczął żyć jako kobieta o imieniu „Scarlett”. Jako Scarlett, zaczął intensywnie pić i prostytuować się. Przez dwa lata, w tajemnicy przed wszystkimi, oglądał na YouTube’ie kazania Jentezen’a Franklina. Któregoś razu usłyszał Boży głos, mówiący: „Będziesz dla Mnie żyć ” i wkrótce potem oddał się Bogu.

„Z pociągiem do tej samej płci zacząłem się zmagać już w wieku około 12 lat,

a gdy miałem mniej więcej 15 lat, przeszedłem do czynów” – powiedział McCall w wywiadzie dla CBN.

McCall zawsze pragnął miłości. Jednak z biegiem lat, jego seksualne przygody zostawiały w nim uczucie pustki i wykorzystania.

„Między 18 a 23 rokiem życia mieszkałem w Nashville w Tennessee. W ciągu tamtych lat, cała moja tożsamość opierała się na homoseksualizmie” – powiedział.

„Imprezowałem i chodziłem po sklepach, i tak wyglądało moje życie, zakupy, imprezy, kolejni partnerzy, kogokolwiek udało mi się znaleźć. Byłem uzależniony od narkotyków. Całymi garściami brałem Xanax i metamfetaminę” – wspominał.

„Mam około 190 cm wzrostu, a w tamtym czasie ważyłem około 72 kilo. Byłem bardzo chory. Wiedziałem, że jeśli dosłownie nie wyjadę z Nashville, umrę” – wyznał McCall.

McCall przeprowadził się do Georgii i poszedł do college’u. Cztery lata później miał dyplom i nową tożsamość – Scarlett.

„Latem po uzyskaniu dyplomu, zrobiłem swój pierwszy drag show. Wychowałem się w otoczeniu wielu transpłciowych, transseksualnych drag queens, ponieważ jeden z moich krewnych organizował tego typu pokazy” – wyjaśnił.

„Gdy minęło tamto lato, zacząłem żyć jako Scarlett, zacząłem się przebierać, a nawet umawiać z mężczyznami jako Scarlett. Od tamtego momentu, mój tryb życia jeszcze bardziej wzmacniał przekonanie, że taki właśnie jestem; że jestem w niewłaściwym ciele” – powiedział.

„Myślałem, że przejdę operacje i zmienię się w kobietę, i dzięki temu będę szczęśliwy. W ciągu tamtych lat jako Scarlett, zacząłem żyć bardzo rozwiąźle, bardzo rozwiąźle to znaczy, że czasem spotykałem się więcej niż z jednym facetem dziennie. Do tego sprzedawałem też swoje ciało” – mówił dalej McCall.

„Właśnie wtedy zacząłem pić na umór” – powiedział w wywiadzie dla CBN.

Którejś nocy, McCall okropnie się spił i zaczął grozić, że popełni samobójstwo. Trafił do szpitala psychiatrycznego, gdzie spędził dwa dni.

„Dotarło do mnie, że jestem na dnie. Jestem na studiach magisterskich. Sprzedaję swoje ciało. Spotykam się z tymi wszystkimi facetami. Co drugi dzień jestem pijany, tak naprawdę nie mam nic” – przyznał.

Gdy żył jako Scarlett, McCall coś ukrywał. Gdy nikt nie widział, słuchał kazań Jentezen’a Franklina, pastora kościoła Free Chapel. Był w tym kościele dwa razy, gdy studiował w college’u.

„Jentezen pojawiał się w telewizji, albo sam szukałem go na YouTube’ie. Słuchałem, a Duch Święty posługiwał się jego słowami, by przekonywać mnie o grzechu” – powiedział McCall.

„To było mniej więcej na ostatnim semestrze studiów magisterskich. Siedziałem w swoim pokoju i po prostu płakałem. Było bardzo późno w nocy. Po prostu płakałem. Wtedy zwróciłem się do Boga i we łzach powiedziałem: ‚Boże, wiem, że ludzie żyją dla Ciebie, a nie tylko chodzą w niedziele do kościoła, że nie tylko grają w religijną grę, bo coś się stało i ich życie się zmieniło’. I powiedziałem: ‚Czy będę kiedyś dla Ciebie żyć?’. Umilkłem. Przestałem myśleć. I wtedy usłyszałem, jak Bóg mówi: ‚Tak, będziesz dla Mnie żyć'” – wspomniał.

Kilka miesięcy później, McCall podjął trudną decyzję.

„Zamierzam wyrzucić perukę, makijaż, ubrania, buty i wszystko, co mam jako Scarlett. W czerwcu 2016 roku, wszystko wyrzuciłem. Poszedłem do zsypu i po prostu wyrzuciłem całe moje życie. I wcale nie żartowałem. Nie potraktowałem tego lekko. Planowałem zmianę płci, chciałem się zoperować i zmienić swoje ciało. Dlatego wyrzucenie tego wszystkiego było dla mnie wielkim krokiem” – powiedział.

„Pomyślałem, że może po prostu dam Bogu szansę. Bóg do mnie przemówił i powiedział, że będę dla Niego żyć. Tamtego lata, Pan i ja zaczęliśmy mieć ze sobą relację” – mówił dalej.

„Było prawie tak, jakby tamtego lata Bóg obnażył wszystko, czego dowiedziałem się z kościoła, ze środowiska LGBTQ, od kogokolwiek innego, i powiedział: ‚Wszystko, co usłyszałeś, po prostu to wyrzuć, a Ja położę dla ciebie wyraźny fundament'” – powiedział McCall w wywiadzie dla CBN.

Któregoś wieczora, po powrocie z kościoła, McCall otrzymał od Boga kolejny przekaz.

„Usłyszałem, jak Duch Święty do mnie przemówił. Powiedział: ‚Zrobisz nagranie video. Wystąpisz na żywo na Facebook’u i przetniesz więzy z całą swoją przeszłością. Musisz publicznie wyznać Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, wyznać, że zrywasz z pijaństwem, z homoseksualizmem, z życiem jako Scarlett, ze wszystkim'” – powiedział.

„Zrobiłem to nagranie, i oglądało je tysiące ludzi. Zacząłem otrzymywać wiadomości i telefony typu: ‚Nie możesz porzucić homoseksualizmu. Masz zamienioną płeć. Taki już jesteś. Co to znaczy, że tak po prostu wszystko porzucasz?'” – zauważył McCall.

„Gdy zacząłem tracić przyjaciół i niektórych członków rodziny, moja więź z Panem wciąż rozkwitała. Tamtego dnia, gdy wystąpiłem na Facebook’u, właśnie wtedy zostałem napełniony Duchem Świętym. Biblia stała się dla mnie zupełnie żywa” – wspominał.

„I wtedy nagle doznałem pokoju i radości, jakich nie miałem odkąd byłem bardzo małym chłopcem

– taki pokój i radość, jakby wszystko zostało zabrane. I wtedy Pan zaczął do mnie mówić i powiedział: ‚Wyjdź i opowiadaj’. Całym celem mojego życia jest teraz ciągłe dzielenie się miłością Chrystusa” – powiedział.

„Nie tylko mówienie o niej, ale wyrażanie jej, pokazywanie ludziom, że Jezus ich kocha, że ich chce. To tak prawdziwe, jakbyś miał coś najlepszego na świecie i chciał, żeby wszyscy inni też to mieli” – dodał McCall.

źródło: CBN News