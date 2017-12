Oczami Lwa – Levi Lusko

Rodzice nazywali ją Lenya Lew z powodu jej silnej i gwałtownej osobowości oraz czupryny, która od urodzenia pozostawała nieokiełznana i przypominała grzywę króla zwierząt. Nigdy jednak nie spodziewali się, że pięć dni przed Bożym Narodzeniem ich pięcioletnia córka nieoczekiwanie odejdzie do nieba po nagłym ataku astmy. Jak można, będąc rodzicem, wyjść z oddziału ratunkowego bez swojego dziecka?

To bardziej manifest życia na wysokich obrotach niż podręcznik przeżywania żałoby, Oczami Lwa pomoże ci zamienić twoją podróż w „opowieść o tryumfalnym ryk”, prowadząc cię do:

— patrzenia poza to, co widzisz gołym okiem

— przetrwania soboty — przestrzeni pomiędzy obietnicą a wypełnieniem

— pozwolenia Bogu, by zamienił twój ból w mikrofon

— przywołania orła i biegu w kierunku tryumfalnego ryku

Czy stoisz teraz wobec przeciwności, czy też chcesz się przygotować na nieuniknione trudy, jest to czas, aby spojrzeć na przygodę życia oczami Jezusa — oczami Lwa.

To jego historia. I dobrze ją opowiedział. Otwarcie. Szczerze. Z nadzieją.

— Max Lucado, pastor i autor bestselleru z listy New York Timesa Before Amen

To jedna z najbardziej potężnych, emanujących szczerością książek, jaką kiedykolwiek przeczytałam… Wszyscy musimy ją przeczytać.

— Sheila Walsh, mówczyni, wykładowczyni Biblii i autorka bestsellera 5 Minutes With Jesus

To więcej niż książka. To lina ratunkowa.

— Z przedmowy Stevena Furticka, pastora i autora bestsellera Crash the Chatterbox

O autorze

Levi Lusko jest pastorem kościoła Fresh Life w Montanie i założycielem Skull Church oraz programu Experience 02. Służy też jako prowadzący na zgromadzeniach ewangelizacyjnych Greg Laurie’s Harvest Crusades, występuje jako mówca w kościołach i na konferencjach. Znajduje przyjemność w małych rzeczach: czarnej kawie, nowych butach i szybkim Internecie. On i jego żona Jennie mają cztery córki: Alivię, Daisy , Clover i Lenyę, która jest w niebie.

Dane książki

Autor: Levi Lusko

Liczba stron: 213

Okładka: miękka

Rok wydania: 2017

Format: 21×15 cm

ISBN: 978-83-60458-09-9

Podtytuł: Od niemożliwego bólu do niewiarygodnej mocy

Wydawnictwo: Therismos

