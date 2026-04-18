Ochrona dla hindusów, sikhów i buddystów ale nie chrześcijan

Członkowie tzw. kast zarejestrowanych* (ang. scheduled castes), czyli dalici, po przejściu na chrześcijaństwo są narażeni na dyskryminację. Wynika to z orzeczenia Sądu Najwyższego Indii – najwyższego organu sądowego w kraju – z 24 marca 2026 r. Jeśli wyrok stanie się prawomocny, chrześcijańscy dalici mogą zostać pozbawieni przysługujących im praw specjalnych, które mają na celu ograniczenie skutków ich społecznego wykluczenia.

Wyrok może doprowadzić do większej nienawiści i ataków na chrześcijańskich dalitów

W swoim orzeczeniu sędziowie powołali się na Konstytucję z 1950 roku, która stanowi, że „żadna osoba wyznająca religię inną niż hinduizm, sikhizm lub buddyzm nie może być uznana za członka kasty zarejestrowanej”.

Do szczególnych uprawnień konstytucyjnych przysługujących członkom kast zarejestrowanych należą m.in. parytety w dostępie do kształcenia oraz do stanowisk w sektorze publicznym.

Rahul Singh**, partner Open Doors, mówi: „Wyrok Sądu Najwyższego ma daleko idące konsekwencje. Konstytucja Indii gwarantuje obywatelom prawo do wolności wyznania. Chociaż każdy ma prawo zmienić religię, osoby, które to zrobią, mają ograniczone prawa i tracą ochronę prawną przed dyskryminacją ze względu na przynależność kastową”.

Rahul kontynuuje: „Ten wyrok stawia społeczność chrześcijańską w niepewnej sytuacji i budzi obawy przed dalszymi prześladowaniami, atakami i nienawiścią. W ostatnich latach wielu dalitów i członków plemion wyznających chrześcijaństwo padło ofiarą napaści fizycznych, ostracyzmu społecznego, nienawiści i fałszywych oskarżeń o przymusowe nawracanie. Ataki na nich tylko się nasiliły, a ten wyrok jeszcze bardziej nastawi społeczność przeciwko chrześcijanom”.

Rozwiązanie Sądu: Powrót do hinduizmu

Niezależna platforma dziennikarska Supreme Court Observer skomentowała orzeczenie Sądu Najwyższego: „Sąd uznał, że chrześcijaństwo – »ze względu na swoje teologiczne fundamenty« – nie uznaje instytucji kasty”, odwołując się przy tym do Nowego Testamentu: „Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety; wszyscy bowiem jesteście jedno w Chrystusie Jezusie”.

Zgodnie z orzeczeniem, osoby, które przeszły na chrześcijaństwo, mogą odzyskać przywileje związane z przynależnością kastową jedynie w przypadku powrotu do hinduizmu. Ciężar udowodnienia rekonwersji spoczywa przy tym na dalitach wnoszących pozew.

Choć wyrok dotyczy przede wszystkim konwertytów, to jego konsekwencje wykraczają szerzej – obejmują nie tylko chrześcijan, lecz także wyznawców wszystkich innych religii niewymienionych w konstytucji, poza hinduizmem, sikhizmem i buddyzmem.

Orzeczenie Sądu Najwyższego Indii stanowi odpowiedź na apelację dality, chrześcijanina Chinthady Ananda, od wyroku Sądu Najwyższego stanu Andhra Pradesh. Sąd niższej instancji oddalił jego pozew, powołując się na wyznanie powoda i uznając, że nie może on już dochodzić szczególnej ochrony wynikającej z przynależności kastowej. Sąd Najwyższy podtrzymał to rozstrzygnięcie.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2026 roku Indie zajmują 12. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę.

* „Kasty zarejestrowane” i „plemiona zarejestrowane” to konstytucyjnie uznane grupy w społeczeństwie indyjskim, którym przyznana została specjalna ochrona. „Kasty zarejestrowane” – znane również jako „niedotykalni” lub „dalici” – to społeczności, które historycznie były marginalizowane z powodu dyskryminacji społecznej w systemie kastowym.

** Imię zostało zmienione

Módl się o Bożą ochronę i silną wiarę dla chrześcijańskich konwertytów wśród dalitów, z których wielu doświadcza poważnych prześladowań.

Módl się o prowadzenie Ducha Bożego dla wszystkich sędziów, którzy orzekają o prawach chrześcijan.

Módl się o mądrość i ochronę dla liderów wspólnot, prawników i przywódców religijnych, którzy występują w imieniu chrześcijan i innych mniejszości religijnych.