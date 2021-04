Obwinianie Żydów o rozwój i rozprzestrzenianie się koronawirusa

Nowy raport ujawnia, że pandemia koronawirusa przyniosła wzrost „zaciekłego” antysemityzmu w Internecie, szczególnie na stronach mediów społecznościowych. Wiele teorii spiskowych obwinia Żydów o globalną epidemię, co wzbudza obawy, że w świecie postpandemicznym może dojść do wzrostu antyżydowskiej przemocy.

„Obwinianie Żydów i Izraelczyków o rozwój i rozprzestrzenianie się koronawirusa…”

Raport sporządzili izraelscy badacze z Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry (Centrum Badań nad Współczesną Europejską Społecznością Żydowską) przy Uniwersytecie w Tel Awiwie.

„Pandemia koronawirusa i wynikła rzeczywistość podyktowały naturę i zakres antysemityzmu w 2020 roku, który na całym świecie był niezwykle napiętym i niespokojnym rokiem” – powiedziała profesor Dina Porat, dyrektor Kantor Center.

„Obwinianie Żydów i Izraelczyków o rozwój i rozprzestrzenianie się koronawirusa (lub 'judeowirusa') było głównym motywem tegorocznych manifestacji antysemickich” – dodała Porat. „Ta koncepcja jest zakorzeniona w głębokim lęku przed Żydami/Izraelczykami jako roznosicielami chorób zarówno w przeszłości, jak i obecnie”.

Spiskowy szerzą twierdzenia, że Żydzi stworzyli wirusa, by ostatecznie opracować szczepionkę i czerpać gigantyczne zyski z jej sprzedaży światu.

Badacze powiedzieli też, że twórcy teorii spiskowych dokonali fałszywych porównań między ograniczeniami zdrowotnymi związanymi z koronawirusem i Holokaustem. Niektórzy zrównali ograniczenia lockdownu z uwięzieniem w nazistowskich gettach i obozach koncentracyjnych, w których zamordowano miliony Żydów.

„Antyżydowska nienawiść online nigdy nie pozostaje online”

„Szczepionki opisano jako eksperymenty medyczne; certyfikaty przyznające przywileje po zaszczepieniu przyrównano do niesławnych procedur 'selekcji' w nazistowskich obozach śmierci” – stwierdzono w studium.

„Co więcej, oskarżenia dało się słyszeć nie tylko z kręgów ekstremistów, takich jak zwolennicy supremacji białych, ultrakonserwatywni chrześcijanie, czy zwykli oskarżyciele, jak Iran, Turcja i Autonomia Palestyńska, a szczególnie Iran, który włożył wysiłki w ich rozpowszechnianie. Oskarżenia rozeszły się w populacjach bez wyraźnie zdefiniowanych tożsamości politycznych lub ideologicznych” – wyjaśniono.

W raporcie podkreślono też zjawisko określone jako „bombardowanie zoom”, w którym antysemici włamują się na wideokonferencje prowadzone przez żydowskie ośrodki społeczne i synagogi, i publikują nienawistne wiadomości.

Izraelscy badacze zwrócili uwagę na spadek fizycznych ataków na Żydów w 2020 roku, przypisując to ograniczeniu spotkań między Żydami i zaciekłymi antysemitami z powodu globalnych lockdownów.

Wielu jednak obawia się, że wzrost antysemityzmu w internecie wkrótce przerodzi się w przemoc fizyczną.

„Antyżydowska nienawiść online nigdy nie pozostaje online” – powiedział Moshe Kantor, prezydent Europejskiego Kongresu Żydowskiego. „Musimy być przygotowani na to, że antysemickie teorie spiskowe mogą prowadzić do fizycznych ataków na Żydów po zakończeniu lockdownów”.

Autor: Emily Jones

Źródło: CBN News

Inne: „Jerozolima jest nasza”, mówi prezydent Turcji Erdogan