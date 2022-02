Obrońcy praw człowieka nawołują do działania przed Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie

Na kilka dni przed rozpoczęciem Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, ponad 240 organizacji wezwało do działania w sprawie łamania praw człowieka w Chinach.

W oświadczeniu, pod którym podpisały się m. in. Christian Solidarity Worldwide (CSW) i ChinaAid, stwierdzono, że zawody odbywają się „wśród potwornych zbrodni i innych, dokonywanych przez Chińczyków poważnych naruszeń praw człowieka”.

Wzywają rządy, by dołączyły do dyplomatycznego bojkotu Igrzysk

Organizacje wzywają rządy, by dołączyły do dyplomatycznego bojkotu Igrzysk, startujących w chińskiej stolicy 4 lutego, jednocześnie napominając też sportowców i sponsorów korporacyjnych, by nie uzasadniali trwającej tam przemocy.

Oświadczenie zwraca szczególną uwagę na arbitralne zatrzymania, tortury i posyłanie do obozów pracy milionów ujgurskich muzułmanów.

Inne obszary niepokoju dotyczą Tybetańczyków, rozprawy z Hongkongiem i wykroczeń przeciwko niezależnym grupom wyznaniowym, działaczom praw człowieka, feministkom, prawnikom i dziennikarzom.

Prezydent założyciel CSW, Mervyn Thomas, powiedział o konieczności większego „oburzenia” wokół problemu łamania praw człowieka w Chinach.

„CSW zachęca, by przed lutowymi, Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie, wzywano do działania w sprawie praw człowieka” – powiedział.

„Igrzyska organizowane są w okresie intensywnego tłumienia podstawowych praw człowieka w Regionie Ujgurskim, Tybecie, Hongkongu, a nawet w samym mieście, w którym będą się odbywać.

„W całych Chinach, prawnicy broniący praw człowieka są pozbawiani uprawnień adwokackich, otrzymują zakaz opuszczania kraju, są zatrzymywani i torturowani, a chrześcijanie i inne społeczności religijne mierzą się z bezprecedensowymi ograniczeniami na obszarze internetowej aktywności religijnej, gdy zamykane są miejsca ich fizycznych spotkań” – stwierdził Thomas.

Pod koniec stycznia, Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której potępił „pogarszanie się praw człowieka w Hongkongu” i wezwał do „dyplomatycznego i politycznego bojkotu Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 w Pekinie”.

To nie czas na świętowanie

Mervyn Thomas dodał: „To nie czas na świętowanie, ale czas na oburzenie i działanie w obliczu tych naruszeń”.

„Łączymy się w odezwie do rządów, sponsorów korporacyjnych i widzów, by nie tylko nie zgadzali się z tymi nadużyciami i propagandą używaną dla ich ukrywania, ale podejmowali stanowcze działania, by stanąć przy obrońcach praw człowieka, ofiarach i ocalałych” – podsumował Thomas.

Autor: zespół Christian Today

Źródło: Christian Today