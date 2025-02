Objawienie św. Jana Nasza Nadzieja – David Pawson

Księga Objawienia jest księgą o największej dawce pocieszenia, nadziei i miłości. Gdy ją poznasz, zrozumiesz, że Bóg już dawno zatroszczył się o ciebie i nic Bogu nie wymknęło się spod kontroli.

LUDZKIE OPINIE NA TEMAT KSIĘGI OBJAWIENIA

Ludzie albo kochają tą księgę, albo ją nienawidzą. Też się jej boją lub nie rozumieją.

Jest pełna symboli, fantazji. Reformatorzy nie bardzo wiedzieli co z nią zrobić. Nigdy nie nauczali na jej podstawie. Większość ludzi nie bardzo wie co z tą księgą zrobić.

Co diabeł sądzi o tej księdze. NIENAWIDZI JEJ.

Szatan nienawidzi 2 części Biblii

Pierwsze 3 strony i ostatnie 3 strony Biblii. Pierwsza część opowiada o tym w jaki sposób szatan znalazł się na świecie i stał się jego królem. A ostatnia część pokazuje jak zostanie z niego wyrzucony. Nic dziwnego, że nie chce, abyście o tym wiedzieli. Dlatego wmawia nam, że pierwsze 3 strony księgi Mojżeszowej to nie jest prawdziwa historia, a ostatnie 3 strony to wielka tajemnica, której nikt nie jest w stanie pojąć. Nie jest też zachwycony tym, że słuchasz tego wykładu.

A CO BÓG MYŚLI O TEJ KSIĘDZE?

Spośród 66 ksiąg w Biblii, księga Objawienia jest jedyną księgą, do której Bóg przywiązał Błogosławieństwo i przekleństwo.

Błogosławieństwo jest już na początku … „Błogosławiony który słucha słów tej księgi”, więc jeśli ją czytacie, słuchacie i zachowujecie, jesteście szczególnie błogosławieni, zwłaszcza, gdy czytacie ją na głos.

Bóg też obłożył przekleństwo do tej księgi. Związane jest ze zmianą czegokolwiek w tej księdze. „Ktokolwiek doda do tej księgi….”

Wielu chrześcijan postrzega Księgę Objawienia jak łamigłówkę owiniętą w tajemnicę. A na myśl o czytaniu dostają dreszczy. Davidowi w 17 godzin omawiając werset po wersecie, udało się wykazać, że ta księga jest duchowym klejnotem, który można zastosować już tu i teraz. Dla wierzących jest Księgą nadziei i zapowiedzią zwycięstwa Jezusa nad szatanem.

David Pawson – 83 letni pisarz, biblista i mówca. Prowadził służbę podróżując i nauczając głównie liderów w kościołach na całym świecie. Miliony kopii nagrań jego wykładów biblijnych trafiło do ponad 120 krajów.

David sam siebie opisuje jako „nieortodoksyjnego i ewangelicznego” nauczyciela Słowa Bożego. Do końca życia pozostał wierny złożonej przez siebie obietnicy, że zawsze będzie mówił w sposób uczciwy i bezkompromisowy przybliżając ludzi do prawd biblijnych, niezależnie od konsekwencji czy ceny, jaką przyjdzie mu za to zapłacić.

Dane wydawnicze:

Autor: David Pawson

Wydawnictwo i sklep: Bogulandia

Język: polski

Czas: 17 h

Nośnik: 1 x CD – MP3

Data wydania: 2013