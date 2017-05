Obchody 69-tych urodzin państwa Izrael

Izrael obchodzi 69-te urodziny. Uroczystości rozpoczynające się wieczorem trwają przez cały dzień. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, Izrealu! (…)

“Nasza historia jest historią nadziei”

Premier Benjamin Netanyahu, w swoim specjalnym przesłaniu z okazji 69-tego Dnia Niepodległości Izraela, powiedział o “momencie triumfu dla naszych ludzi”, dniu, kiedy państwo zostało ustanowione.

„Byliśmy rozproszeni przez tysiąclecia po całym świecie. I potem wróciliśmy do naszej starożytnej ojczyzny, aby zbudować bezpieczną przystań, gdzie moglibyśmy żyć i prosperować”.

“Wielu wątpiło w to, czy to maleńkie Państwo Izrael przetrwa”, gdyż to rodzące się państwo było “otoczone nieprzyjaznymi wrogami, którzy ciągle nas atakowali”. Może więc, dla niektórych, ten sceptycyzm był gwarantowany. Ale przetrwaliśmy.”

Nie tylko przetrwało to nowe państwo. „O wiele więcej niż to. My prosperowaliśmy”, powiedział rozradowany.

„Dzisiaj Izrael jest silny, demokratyczny, bogaty. I nie mam żadnych wątpliwości, że w nadchodzących 69 latach Izrael nadal będzie prosperować, będzie silny i zamożny”.

„Nasza historia jest historią nadziei, nie tylko dla Żydów, ale dla całej ludzkości. Wytrwaliśmy w przeciwnościach losu. Każdy walczący ze sprawiedliwych motywów, walczący z pozornie nie do pokonania nierównościami, może zaczerpnąć inspirację z naszej historii”.

„Szczęśliwego Dnia Niepodległości dla wszystkich naszych przyjaciół na całym świecie”, skonkludował.

Więcej: http://www.breakingchristiannews.com/articles/display_art.html?ID=21257