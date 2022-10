Gwiazda serialu „NCIS: New Orleans” o wrogości Hollywood wobec chrześcijaństwa

Lucas Black, chrześcijański aktor, który do 2019 roku grał w popularnym serialu „NCIS: New Orleans”, mówi, że praca nad przebojowym programem „najbardziej otworzyła mu oczy”.

„Duch Święty popychał mnie do wypowiadania się o pewnych rzeczach, które próbowano wprowadzać do serialu, bym autentycznie walczył o to, co prawdziwe” – powiedział aktor w pierwszym odcinku drugiego sezonu „The Prodigal Stories Podcast”. „Pewne dążenia Hollywood, atak na rodzinę, atak na ochronę porządku publicznego… bym wychodził przed szereg i próbował być głosem w prawdziwej walce przeciwko tym trendom”.

Lucas Black nie żałuje swojej decyzji opuszczenia serialu „NCIS”, znajdując rolę w „Legacy Peak”, nowym filmie dla chrześcijańskiej platformy streamingowej Pure Flix. Mówi, że w czasie swojego udziału w dramacie kryminalnym CBS „wiele się dowiedział o ludzkich sercach”, przyznając, że zobaczenie z bliska „stanowczego dążenia do ataku” na chrześcijańskie wartości w Hollywood było dla niego „dość mocnym doświadczeniem”.

Urażeni jego wiarą

Chociaż wielu jego kolegów z obsady szanowało jego chrześcijańskie przekonania, Black zauważa, że niektórzy z branży rozrywkowej czuli się urażeni jego wiarą.

„Jest tendencja do atakowania pewnych moich przekonań, ale też twoich jako chrześcijanina” – powiedział Black. „Wiele się dowiedziałem o ludzkich sercach, o ich pochodzeniu”.

Z pewnością byłoby zrozumiałe, gdyby Lucas Black odszedł z Hollywood, szczególnie biorąc pod uwagę celową wrogość, jaką odczuwał w czasie pracy w świeckiej branży. Ale odejście nie było dla niego opcją.

Aktor wyjaśnia, że czuł przekonywanie Ducha Świętego i Boże wezwanie, „by stać niewzruszenie, być odważnym i przyjmować wszystko, co pojawi się na drodze”, a także „głośno wypowiadać się” w imieniu biblijnego chrześcijaństwa.

Dodaje, że „miał nadzieję nie dopuścić, by tego typu [antychrześcijańskie] trendy były ukazywane w naszych treściach”.

Ten cel ostatecznie zmotywował Blacka do zaangażowania się w chrześcijańskie projekty, takie jak jego ostatni film „Legacy Peak”, dostępny na platformie Pure Flix. (…)

„Liczę na to, że przede wszystkim wskazuje on na Jezusa” – powiedział Lucas Black o filmie. „Myślę o mojej postaci, Jasonie; naprawdę wspaniałe w nim jest to, że tak bardzo polega na swoim Ojcu w Niebie. Sam wchodzi w rolę ojca, z którą nie jest obeznany, i może nie znać wszystkich odpowiedzi, dlatego zwraca się do Boga”.

39-letni aktor pragnie, by film stał się inspiracją szczególnie dla mężczyzn.

„By mężczyźni, którzy będą go oglądać, czuli się zachęceni, by mieli poczucie, że to dobry przekaz, który pokazuje nas w dobrym świetle, w przeciwieństwie do wielu innych treści, jakie są produkowane i pochodzą z Hollywood” – powiedział. „Oby widzowie czuli się zachęceni”.

W dalszej części rozmowy aktor z Alabamy stwierdził, że mężczyźni „są naprawdę kiepsko przedstawiani” przez Hollywood, i wyjaśnił, że jego udział w „Legacy Peak”jest próbą zwalczenia tego trendu. Zauważył też, że rodziny są „głodne dobrych treści”, jakie mogą wspólnie oglądać bez konieczności „martwienia się obecnością pewnych złych dążeń”.

(…)

„Boże rzeczy”

Zwracanie uwagi na „Boże rzeczy” zawsze było obecne w życiu Blacka. Aktor zażartował nawet, że wychowując się w tzw. pasie biblijnym Decatur w Alabamie, pamięta, jak jego rodzice „ciągnęli” go w niedziele do kościoła.

To jednak zaowocowało. Już w wieku 5 lat Black został chrześcijaninem, a po krótkim odejściu od religijnego wychowania, jako dwudziestolatek zaczął brać na poważnie swoją wiarę.

W 2015 roku Lucas Black ponownie poświęcił swoje życie „prawdziwej łączności ze swoim niebiańskim Ojcem” i „próbie odnalezienia swojego celu, do czego On powołuje go na tym świecie i jak ten cel pasuje do rozrywki”.

„To pewien rodzaj mojej podróży; i to wspaniała podróż” – powiedział, zastanawiając się nad swoim obecnym miejscem w życiu i karierze. „W ‘New Orleans’ czułem, że Bóg mocno działa, nie tylko w moim życiu, ale też w życiu mojej żony i całej naszej rodziny. Dlatego szukamy u Niego odpowiedzi i po prostu zwracamy się do Niego zawsze, gdy potrzebujemy pomocy, i dziękujemy Mu za to, jak przeprowadzał nas przez życie”.

Zapis całej rozmowy z Blackiem jest dostępny w odcinku „The Prodigal Stories Podcast”. Film „Legacy Peak” można zobaczyć na PureFlix.com.

Autor: Tre Goins-Phillips, Faithwire

Źródło: CBN News

