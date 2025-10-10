Wieści wydawnicze

O wolności. Przewodnik po świecie, który można ocalić – Timothy Snyder

10/10/2025Aktualizowane: 10/10/2025

Snyder wraca w wielkiej formie. Rozpatrując historię, współczesność i przyszłość – od nazistowskich Niemiec, przez ZSRR, po Amerykę Trumpa i Rosję Putina – buduje mapę myślenia o wolności. Nie jako braku ograniczeń, lecz jako zrywie do działania, ćwiczeniu bliskości społecznej i pielęgnowaniu życia w prawdzie.

Suwerenność, nieprzewidywalność, mobilność, fakty i solidarność – to pięć filarów refleksji Snydera. Są one nie tylko filozoficznymi kategoriami, ale także konkretnymi narzędziami ułatwiającymi zrozumienie współczesnych zagrożeń i odzyskiwanie sprawczości. Co to znaczy być suwerenną osobą? Czemu przewidywalność oznacza zniewolenie? Kto przeciera nam szlaki, a komu przecieramy szlaki my? Fakty oznaczają życie w prawdzie, a solidarność łagodzi trudną logikę życia. Wolność nie istnieje w oderwaniu od innych.

O wolności to śmiała intelektualna i moralna propozycja, jak odzyskać sprawczość w epoce dezinformacji, dryfu w stronę autorytaryzmu i obywatelskiego zmęczenia. To książka o odpowiedzialności – i głęboko humanistyczna wizja przyszłości.

Timothy Snyder to jeden z najbardziej oryginalnych i przenikliwych współczesnych myślicieli zajmujących się historią Europy, amerykańską polityką, a teraz także wolnością. Każdy, komu zależy na tej ostatniej – kto rozważa, czym wolność jest i czego trzeba, by ją ocalić – powinien przeczytać tę książkę.
Anne Applebaum

Dane książki:

Tytuł: O wolności. Przewodnik po świecie, który można ocalić
Autor: Timothy Snyder
Wydawnictwo: Znak Horyzont
Rodzaj oprawy: Okładka twarda
Wydanie: I
Liczba stron: 512
Format: 144×205
Rok wydania: 2025

Możesz pomóc? Przekaż 5 zł aby serwis dalej działał.

Logo Facebooka Kontynuuj rozmowę na naszej stronie na Facebooku.

10/10/2025Aktualizowane: 10/10/2025
pokaż więcej

Podobne wiadomości

Trzewiokracja, czyli co piszczy w polityce – Michał Rusinek

07/10/2025

Szykuj sanie latem. Syberyjski mesjasz i podróż … – Jędrzej Morawiecki

30/09/2025

Toksyczna duchowość – Bernardo Stamateas

23/09/2025

Coś tu śmierdzi. Nauka, która wrze, bulgocze i wybucha – Adam Mirek

19/09/2025
Kliknij aby skomentować

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button