O umartwianiu grzechu – Owen John

Nota wydawcy: Apostoł Paweł przestawia w swych listach umartwianie grzechu jako niezbędny aspekt uświęcenia, dlatego należy poświęcić temu zagadnieniu należytą uwagę. Niniejsza publikacja poświęcona jest w całości tej właśnie kwestii. Chcąc uniknąć nieporozumień, jakie mogłyby wyniknąć w przypadku zestawienia autorów z rożnych epok oraz mając świadomość tego, że temat ten nie jest łatwy – zdecydowaliśmy się, zamiast fragmentów z pism autorów starożytnych i współczesnych, wydać w całości traktat „księcia purytan” Johna Owena (1616-1683), w którym w sposób wyczerpujący przedstawiono temat umartwiania grzechu.

Traktat J. Owena zmusza nas do uważnego przestudiowania zagadnienia, które często pomijane jest przez współczesnych nauczycieli. Opisuje jak umartwić zarzewie grzechu pozostające w ciele wierzących, które przeciwstawia się i walczy przeciwko Duchowi Świętemu.

Autor: John Owen

Wydawca: Stowarzyszenie „Świadome Chrześcijaństwo”

O autorze

John Owen (ur. 1616, zm. 1683) – największy reformator XVII w., „książę purytan”, doktor teologii, pastor, wicekanclerz Uniwersytetu w Oksfordzie, kapelan Olivera Cromwella, zwolennik tolerancji religijnej wobec protestanckich dysydentów.

W 1643 r. rozpoczął służbę duszpasterską w wiosce Fordham, następnie w Coggeshall. Był oddanym duszpasterzem: regularnie katechizował i przeprowadzał wizytacje domowe. Cieszył się wielkim szacunkiem parafian – na jego kazania przychodziło wielu słuchaczy także z okolicznych miejscowości. Wygłaszał kazania regularnie przed gronem około 2 000 słuchaczy, co jak na owe czasy było wielkim zgromadzeniem.

Owen pełnił swą posługę duszpasterską do końca – pomimo trapiących go dolegliwości. W swym ostatnim liście z sierpnia 1683 r. pokazuje swą miłość do Chrystusa:

“Idę do Tego, którego ukochała moja dusza, albo raczej Tego, który ukochał mnie miłością wieczną. I to jest dla mnie wystarczająca podstawa wszelkiej pociechy. … Zostawiam łódź Kościoła w wielkiej burzy, skoro jednak jest w niej Wielki Pilot, odejście biednego wioślarza nie będzie miało znaczenia.”

Zmarł 24 sierpnia 1683 r. Jego grób znajduje się na londyńskim cmentarzu Bunhill Fields – „nekropolii purytan”.

Inf. o autorze za Wikipedia