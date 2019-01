Nowy York: Jest zgoda na aborcję aż do dnia narodzin dziecka

‚Smutny i zły dzień’: w Nowym Jorku aborcja dziecka staje się legalna aż do dnia narodzin w związku z rocznicą sprawy Roe v. Wade

Nowojorscy prawodawcy wiwatowali i przyklaskiwali we wtorkową noc, kiedy senat stanu usunął restrykcje dotyczące wykonywania aborcji w późnym stadium ciąży, a tym samym pozwolił na aborcję dzieci aż do momentu ich narodzin.

Akt o Zdrowiu Reprodukcyjnym został przegłosowany (38-28 głosów), a potem wpisany w prawo przez gubernatora Nowego Jorku, Andrew Cuomo. „Dziś robimy wielki krok w tej trudnej bitwie o zapewnienie kobiecie prawa do podejmowania swoich własnych decyzji o swoim własnym zdrowiu, włączając w to możliwość dostępu do aborcji”, powiedział gubernator Cuomo.

Nowy zapis prawny wymazuje poprzednio obowiązujące w Nowym Jorku ograniczenia dotyczące aborcji,

które ograniczały możliwość wykonania tego zabiegu do 24 tygodnia ciąży. Zwolennicy reformy mówią, że zezwolenie na późne aborcje ma prowadzić do ochrony życia kobiety, podczas gdy jej przeciwnicy twierdzą, że to jedynie podstęp, podkreślając, że dzieci w późnym stadium ciąży są już w pełni ukształtowanym człowiekiem, zdolnym do przeżycia poza macicą.

„Ten dokument jest bardzo ekstremalną ustawą, podaną publice jako coś, co tylko ‚aktualizuje’ nowojorskie prawo, podczas gdy jest to dalekie od prawdy. Ustawa przedłuży możliwość wykonania aborcji aż do dnia narodzin, uczyni z niej ‚fundamentalne prawo’ oraz wyeliminuje jakiekolwiek ograniczenia, co nie stało się w przypadku ustawy Roe v. Wade,” stwierdziła w facebookowym poście organizacja pro-life New York State Right to Life.

Christina Fadden, prezes organizacji, wyjaśnia dalej: „Dokument wydłużył możliwy czas wykonywania aborcji w Nowym Jorku powyżej 24 tygodnia ciąży – długo po momencie, w którym nienarodzone dziecko zaczyna czuć ból, staje się fizycznie zdolne do przeżycia poza ciałem kobiety i odczuwa cierpienie podczas aborcji. To jest nieludzkie.”

Dokument głosi, że „każda osoba, która zachodzi w ciążę, ma fundamentalne prawo wyboru pomiędzy utrzymaniem ciąży aż do określonego terminu, urodzeniem dziecka lub dokonaniem aborcji.”

Ponadto ustawa usuwa aborcję z definicji zabójstwa i z nowojorskiego kodeksu karnego. Wcześniej prawo w Nowym Jorku traktowało zabójstwo nienarodzonego dziecka podczas trzeciego trymestru ciąży jako przestępstwo, za które groziła kara do siedmiu lat więzienia.

Nowy dokument zmienia to. Od tego momentu aborcja będzie regulowana przez prawo zdrowia publicznego, w związku z czym nie tylko licencjonowani lekarze, ale też osoby wykonujące różnorodne zawody medyczne, będą upoważnione do przeprowadzania zabiegu bez groźby kary.

„Przeciwnicy ustawy twierdzą, że to ogranicza prokuratorów podczas prób obciążenia kogoś winą za wyrządzenie szkody nienarodzonemu dziecku w przypadkach przemocy domowej. Zwolennicy zaś mówią, że w takich sytuacjach prokuratorzy mają wiele dużo bardziej obciążających podstaw do oskarżenia,” opowiada Times Union.

Nowojorscy republikanie i konserwatyści walczyli przeciwko nowemu prawu, jednak to demokraci w listopadzie wygrali w senacie większością głosów.

Adwokaci twierdzą, że nowa ustawa obroni możliwość wykonania aborcji, nawet gdy Sąd Najwyższy odrzuci prawo Roe v. Wade. „Wraz z podpisaniem tego dokumentu wysyłamy jasną wiadomość, że cokolwiek nie zdażyłoby się w Waszyngtonie, w Nowym Jorku kobiety zawsze będą miały fundamentalne prawo do kontrolowania swoich własnych ciał,” powiedział Cuomo.

Aktywiści pro-life są przerażeni nową ustawą.

„Nowojorski senat świętuje dziś legalizację zabicia dziecka wystarczająco dużego, by mogło się urodzić – legalizację śmiertelnego otrucia sześciomiesięcznego dziecka wewnątrz macicy i wyjęcia go w kawałkach. To jest właśnie spuścizna Roe. Czas zakończyć to barbarzyństwo,” pisze Lila Rose, założycielka i prezes Live Action.

Ben Watson, bezpośredni chrześcijanin i zawodnik drużyny sportowej New Orleans Saints, także silnie potępia nowe prawo.

„To smutny i pełen zła dzień, kiedy mordowanie tych najbardziej niewinnych i bezbronnych jest celebrowane z tak przytłaczającym entuzjazmem. Powinniśmy wspierać i zachęcać do budowania rodzin, które są fundamentem każdego społeczeństwa. Nie robiąc tego, narażamy się na niewyobrażalne konsekwencje”, napisał na Twitterze krótko po tym, jak prawo zostało przegłosowane.

źródło: CBN News