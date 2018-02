Nowy film o Apostole Pawle

Nakręcono nowy film o Świętym Pawle z Tarsu. W rolę apostoła pogan wcieli się James Faulkner (Gra o Tron). W produkcji wystąpi także Jim Caviezel, który zdobył popularność po odegraniu roli Jezusa w Pasji, Mela Gibbsona. Premiera jest zapowiedziana na 28 marca tego roku.

Film nosi tytuł, Paweł, Apostoł Chrystusa.

Jako materiał źródłowy do scenariusza wykorzystano jedynie Pismo Święte. Dzięki temu film ma być wiernym odwzorowaniem historii biblijnej. Scenarzysta i reżyser podkreśla, że scenariusz był już gotowy na wstępie, a pozostało jedynie dopełnić szczegóły. Skupiły się one na wydobyciu ludzkiej strony przekazu biblijnego – powiedział Andrew Hyatt, dodając, że – dokonano w tym względzie wszystkich badań i że zostały one zatwierdzone przez ekspertów.

W scenariuszu znalazło się także miejsce dla Jima Caviezela, wcielającego się w rolę Łukasza Ewangelisty, który jako jedyny nie opuścił Pawła, gdy ten był w więzieniu Mamertyńskim. Film otrzymał w Stanach Zjednoczonych kategorię, która ogranicza widownię do pewnej grupy wiekowej, ze względu na pojawiające się sceny pokazujące brutalność Rzymian prześladujących chrześcijan. Mimo to, jak mówi James Faulkner, odtwórca roli Pawła, będzie to bardzo piękny i wzruszający film z całkiem cudownym zakończeniem.

za Rad. Watykanskie