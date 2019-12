Nowy album TobyMaca „Light Of Christmas”

Jeśli podobały Ci się poprzednie świąteczne kawałki TobyMaca, jego nowy album „Light of Christmas” zdecydowanie Cię nie zawiedzie. Na płycie znajdziemy kilka piosenek z poprzednich płyt, nagranych między innymi z Owl City, Leigh Nash, Relient K czy JT Daly. Radosne, pełne energii, wpadające w ucho piosenki to specjalność TobyMaca. To idealna płyta, przy której tanecznym krokiem wejdziemy w sezon świąteczny.

Zespół Relient K towarzyszy TobyMacowi przy piosence „Can’t Wait For Christmas”, która opowiada o nostalgii odczuwanej w oczekiwaniu na Święta. TobyMac zaczyna utwór słowami „Uwielbiam te noce, te drzewa, piękne parady. Uwielbiam śnieg, który spada i przykrywa ziemię. Uwielbiam śpiewać o narodzinach Zbawcy – nie mogę się doczekać Świąt”. Wokalista Relient K, Matt Thiessen, wymienia to, co on sam najbardziej lubi w czasie Bożego Narodzenia – „To, jak w nocy wygląda główna ulica, oglądanie „Elfa” przynajmniej dwa razy”. Syntezator, gitara, perkusja i róg sprawiają, że energia utworu niesamowicie udziela się słuchaczom. Z pewnością poderwiesz się do tańca, śpiewając głośno.

Większość osób zna pewnie „Christmas This Year”,

przebój, którym w poprzednich latach zachwycały się stacje radiowe. To kolejna przepełniona energią piosenka, której refren jest swego rodzaju deklaracją: „W tym roku w Święta będziemy głośni, pohałasujemy trochę, będzie nas słychać; niech świat się cieszy”. Anielski głos Leigh Nash dołącza w bridge’u, śpiewając „Święty, święty, święty, Bóg nadchodzi, w tę jasną noc na świat przychodzi Zbawca”. Na pewno i w tym roku będzie to prawdziwy hit.

Prawdziwa klasyka świątecznej piosenki, „The First Noel”, to elektroniczny akcent będący owocem współpracy TobyMaca i Owl City. Większa część tekstu jest już publice znana, jako że pochodzi z oryginalnej wersji utworu. Nowość to moment, w którym TobyMac dodaje „Miłość, którą się dzieliłeś nawet z tymi przestraszonymi. Oh, pasterze byli tak przerażeni. Odwróciłeś to wszystko do góry nogami podczas pierwszych Świąt, więc będę śpiewał kolędę na ulicach i chwalił Emmanuela, aż odejdę z tego świata”. Choć nie jest to pierwsze, co przychodzi na myśl, kiedy słyszymy tytuł „The First Noel”, z pewnością jest to wspaniały sposób na radość z przyjścia Jezusa.

Bardzo możliwe, że „Light of Christmas”

to najbardziej przepełniony energią album świąteczny, jaki usłyszysz w tym roku. Każda piosenka sprawia radość, elektroniczne dźwięki i teksty cieszą słuchających. „Light of Christmas” to przyjemny album, który warto dodać do świątecznej kolekcji.

Autor: Madeleine Dittmer

Źródło: The Christian Beat