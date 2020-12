Nowy album Lyndy Randle – White Christmas

Lynda Randle to wokalistka, która czuje się świetnie w wielu gatunkach muzycznych. Jest też laureatką nagrody Dove. W październiku wydała pierwszą od ponad 10 lat świąteczną płytę, „White Christmas”. Wydany przez Gaither Gospel Series album składa się z 11 utworów. Płytę wyprodukowali Jason Clark (współpracujący też z The Singing Contractors i Michaelem Englishem) i sama Lynda Randle.

Składankę otwiera ponadczasowy świąteczny hit, „The Christmas Song”. Nostalgiczna aranżacja utworu eksponuje ciepły, pełen barwy głos Randle. Na płycie usłyszymy też gospelowe „Go Tell It on the Mountain” i wesołe „Winter Wonderland”. Przy obu piosenkach Randle współpracowała ze swoim bratem, Michaelem Taitem, laureatem nagrody Grammy, jednym z założycieli dc Talk i liderem Newsboys. Usłyszymy też nową interpretację „Do You Hear What I Hear?” oraz „The Loneliest Christmas” – świąteczną piosenkę miłosną autorstwa Jasona Clarka i Kelly Nelon Clark z The Nelsons. Oba utwory udowadniają, że Randle potrafi zręcznie poruszać się w atmosferze klasycznego, południowego gospelu i muzyki uwielbieniowej.

– Uwielbiam Boże Narodzenie i muzykę świąteczną. W związku z tym praca nad tym projektem dała mi dużo radości – powiedziała Randle. – Wiemy, że w Świętach chodzi o narodziny Jezusa, naszego Boga i właśnie dlatego świętujemy. Nie tylko w Boże Narodzenie, ale przez cały rok. W tym trudnym czasie bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy nadziei, pokoju i radości bożej. Modlę się, aby te piosenki miały dla słuchaczy tak wielkie znaczenie, jakie mają dla mnie.

– Mój producent, Jason, świetnie sobie poradził, pomagając w tworzeniu tych szczególnych aranżacji świątecznych hitów – dodała. – Duety, które zaśpiewałam ze swoim bratem Michaelem, to najlepsza część projektu. Szczególnie podoba mi się utwór „Sweet Little Jesus Boy”, który podkreśla pokorę Jezusa. „Thank You Baby Jesus” to chwila uwielbienia, która odpowiednio zamyka całą składankę.

Lynda Randle to piosenkarka i autorka tekstów,

pisarka, mówczyni i osobowość telewizyjna, a także jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów na chrześcijańskiej scenie muzycznej. Od lat bierze też udział w wydarzeniach Gaither Homecoming. Jej utwór „God on the Mountain” to najpopularniejszy film na kanale GaitherTV na YouTube – ma ponad 43 mln wyświetleń.

Randle występowała z prawdziwymi muzycznymi legendami, m.in. z Andraém Crouchem i Gladys Knight. Ponadto stworzyła i prowadzi popularną konferencję dla kobiet “A Woman After God’s Own Heart”.

Na płycie White Christmas

The Christmas Song

White Christmas

Do You Hear What I Hear?

Little Drummer Boy

Sweet Little Jesus Boy

O Little Town Of Bethlehem

Go Tell It On The Mountain featuring Michael Tait

The Loneliest Christmas

Winter Wonderland featuring Michael Tait

Have Yourself A Merry Little Christmas

Thank You Baby Jesus

Autor: Herb Longs

Źródło: The Christian Beat