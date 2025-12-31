Nowe prawo Portoryko uznaje nienarodzone dzieci za ludzi od poczęcia

W Portoryko weszła w życie nowa ustawa, która uznaje dzieci nienarodzone za osoby, nadając im te same prawa, jakie przysługują każdemu innemu człowiekowi.

Republikańska gubernator Portoryko, Jenniffer González-Colón, ogłosiła w oświadczeniu, że w ubiegłym tygodniu podpisała ustawę Senatu nr 504. Nowe prawo zmienia Kodeks cywilny Portoryko, wprowadzając zapis, zgodnie z którym „każdy człowiek jest osobą fizyczną, w tym dziecko poczęte na każdym etapie ciąży w łonie matki”.

„Każda istota ludzka posiada osobowość prawną i zdolność prawną od momentu poczęcia i jest podmiotem prawa we wszystkich sprawach, które działają na jej korzyść. Prawa spadkowe, które prawo przyznaje dziecku nienarodzonemu, zależą od faktu narodzin. Reprezentację dziecka poczętego sprawuje osoba, która będzie ją wykonywać po jego narodzinach, a w przypadku braku możliwości lub zdolności – wyznaczony prawny przedstawiciel lub kurator sądowy” – stanowi ustawa.

Nowe przepisy zawierają także przykłady korzyści, z których może skorzystać dziecko nienarodzone w świetle nowego porządku prawnego – w tym m.in. ochronę, o którą rodzice mogą wystąpić do firm ubezpieczeniowych, prawa w postępowaniach o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, w kwestiach darowizn, prawa majątkowe, a także uprawnienia pracownicze, o które rodzice mogliby się ubiegać w imieniu dziecka poczętego.

Ustawa jednocześnie podkreśla, że „prawa uznane na rzecz dziecka poczętego nie ograniczają prawa kobiety ciężarnej do podejmowania decyzji dotyczących ciąży zgodnie z obowiązującym prawem”. Przepisy weszły w życie natychmiast po ich zatwierdzeniu.

Carol Tobias, przewodnicząca organizacji National Right to Life, działającej na rzecz ochrony życia, określiła uchwalenie ustawy jako „przełomowe osiągnięcie dla ruchu pro-life”.

„Wyraźne i odważne uznanie dzieci nienarodzonych za osoby przez Portoryko odzwierciedla głęboki szacunek dla życia i stanowi silny przykład dla ustawodawców w całych Stanach Zjednoczonych” – stwierdziła Tobias w oświadczeniu.

„Uznanie osobowości prawnej dzieci poczętych jest nie tylko zgodne z nauką i godnością ludzką, ale stanowi fundament, na którym może rozwijać się kultura życia” – dodała. „Działanie Portoryko to wyraźne potwierdzenie, że ochrona ludzkiego życia na każdym etapie jest podstawowym prawem obywatelskim”.

Ustawę poparło 18 senatorów przy 6 głosach przeciw w głosowaniu przeprowadzonym w czerwcu. W Izbie Reprezentantów Portoryko projekt uzyskał 40 głosów „za” i 12 „przeciw” podczas głosowania w ubiegłym miesiącu.

Zgodnie z informacjami podawanymi przez organizację Center for Reproductive Rights, wspierającą prawo do aborcji, prawo Portoryko dopuszcza przerwanie ciąży w celu ochrony zdrowia kobiety – w tym jej zdrowia psychicznego. Z kolei raport organizacji Pregnancy Justice, również opowiadającej się za dostępem do aborcji, wskazuje, że kilka amerykańskich stanów posiada przepisy podobne do ustawy nr 504. Organizacja twierdzi, że tego rodzaju regulacje „przedkładają prawa zarodków i płodów ponad prawa kobiet i osób w ciąży”.

Z badań przeprowadzonych przez Pregnancy Justice wynika, że na wrzesień 2024 roku najszersze przepisy dotyczące osobowości prawnej nienarodzonych istnieją w takich stanach jak Alabama, Arizona, Arkansas, Georgia, Kansas, Kentucky, Luizjana, Missouri, Montana, Pensylwania, Tennessee, Utah i Wyoming. W Kentucky, Luizjanie, Ohio, Południowej Dakocie i Teksasie przepisy karne zaliczają płód do definicji „osoby”.

Z kolei Alaska i Wyoming mają przepisy, które definiują termin „dziecko nienarodzone” jako „przedstawiciela gatunku Homo sapiens na dowolnym etapie rozwoju, noszonego w łonie matki”, w kontekście niektórych przestępstw.

Autor: Ryan Foley

Źródło: Christian Post