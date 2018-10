Nowe kołonotatniki Wydawnictwa Koinonia

Cenne myśli, Boże obietnice, dziękczynienia i prośby zanoszone do Boga, plany i cele do zrealizowania – warto je zapisać by móc później do nich wracać.

Cytaty biblijne zamieszczone na kartach notatnika będą źródłem inspiracji i zachęcenia.

Notatnik na spirali posiada różne okładki i teksty jak np.:

Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Księga Liczb 6:24

Radość w Bogu jest moją siłą. Neh. 8:10

Oprawa: sztywna (karton 350 g)

Liczba kartek: 120 (w linie, kolor druku: brąz)

Format: A5 (148×210 mm)

Mniejszy rozmiar

Notatnik: Będę dla Izraela jak rosa tak że rozkwitnie jak lilia i zapuści korzenie jak topola. Księga Ozeasza 14:5

Oprawa: sztywna (karton 350g)

Liczba kartek: 80 (w linie, kolor druku: szary)

Format: B6 (120 x 170)

Wydawca: Wydawnictwo Koinonia