Nowa płyta Riley Clemmons „Godsend”

W czerwcu 2021 roku, utalentowana artystka nagrywająca z Nashville, Riley Clemmons, wydała swoją drugą, niecierpliwie oczekiwaną płytę „Godsend”. Zbiór 12 utworów inspirowanych muzyką pop, rock, soul i gospel demonstruje wspaniałe zdolności wokalne Riley, jej talent autorski i umiejętności twórcze, czyniące ją jedną z czołowych, młodych artystek obecnego czasu. Jej autentyczne i szczere teksty odnoszą się do życiowych wyzwań w sposób dostępny i trafiający do masowego odbiorcy.

Singiel „Keep On Hoping” w ciągu pierwszych ośmiu tygodni od swojej premiery był odtwarzany w streamingu na platformach cyfrowych ponad 5 milionów razy; znalazł się też w pierwszej dwudziestce listy Billboardu i radiowego zestawienia najczęściej prezentowanych utworów. Uduchowiona i optymistyczna piosenka stała się singlem najszybciej zdobywającym popularność wśród słuchaczy.

„Jestem naprawdę ogromnie podekscytowana, że w końcu mogę podzielić się z wami płytą 'Godsend’, to kompletny surrealizm, że ten dzień wreszcie nastał!” – powiedziała Riley. „Moim celem zawsze było stworzenie czegoś autentycznego i szczerego, czerpiącego inspirację z najgłębszych zakamarków moich doświadczeń. Mam prawdziwą nadzieję, że słuchacze odnajdą w tych piosenkach samych siebie i swoje historie, a dzięki odniesieniu do tej muzyki, będą mogli poczuć się dostrzeżonymi”.

By zapewnić premierze mocny start, Spotify wsparło Riley kampanią reklamową w jej rodzinnym Nashville, a sama artystka nawiązała współpracę z SiriusXM, by wypromować ekskluzywny, premierowy zestaw czterech utworów z „Godsend”. Riley wydała też oficjalny teledysk z napisami do singla „Headspace”. Optymistyczna piosenka przypomina, by nie zatrzymywać w swojej głowie negatywnych myśli i wpływów, które już ci nie służą. Riley przygotowała limitowane wydanie podpisanych płyt CD, a także płytę kolekcjonerską z alternatywną okładką, dostępną wyłącznie w jej sklepie internetowym.

Lista utworów na płycie „Godsend”:

1. Healing

2. Keep On Hoping

3. Godsend

4. A Little Faith

5. Fighting For Me

6. Stuck Inside My Jead

7. Headspace

8. When Nothing Hurts

9. Irreplaceable

10. Over and Over (z udziałem Lauren Alaina)

11. I’m Not Alone

12. In This Moment

