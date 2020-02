Nowa płyta Matta Redmana „Let There Be Wonder”

Integrity Music po raz pierwszy ma zaszczyt przedstawić nowy album Matta Redmana „Let There Be Wonder” (Niech się stanie cud), który właśnie ukazał się na rynku. Redman, światowej sławy lider muzyki uwielbienia i autor piosenek dla dzisiejszego kościoła, a także wielokrotny laureat nagród GRAMMY i Dove GMA, realizuje już czternasty projekt w swojej muzycznej karierze, a zarazem pierwszy we współpracy z Integrity Music.

Nagrana w obecności ponad tysiąca osób we Free Chapel w Orange County w Kalifornii, płyta „Let There Be Wonder” już teraz zachwalana jest jako pełna „żarliwych piosenek uwielbienia, śpiewanych z wokalną autentycznością i czcią” (NRT). Odnosząc się do jednego, głównego tematu, łączącego wszystkie 12 utworów – imienia Jezus – Redman niedawno powiedział: „Myślę, że w naszym społeczeństwie i kościele istnieje obecnie potrzeba, by stanowczo nazywać Boga, nie tylko ogólnie mówić, kim On jest, ale wymieniać Go z imienia, oznajmiać to i wypowiadać – by śpiewać imię Jezus”.

Producentami „Let There Be Wonder” są Jacob Sooter i Joshua Silverberg. Obaj współpracowali też z Redmanem przy pisaniu zebranych na płycie utworów, obok innych kluczowych kompozytorów i przyjaciół, takich jak: Phil Wickham, Joel Houston z Hillsong, Jason Ingram, Pat Barrett, Corey Voss, Andi Rozier (Vertical Church Band), Jon Guerra i Brandon Lake, który pojawia się w projekcie razem z Evanem Craftem.

„‚Let There Be Wonder’ streszcza znaczą część tego, co od kilku lat mam w sercu, jeśli chodzi o uwielbienie” – mówi Redman.

„Piosenki uwielbienia nigdy nie zdołają odmalować pełnego obrazu Bożej chwały, ale to bardzo ważne, byśmy mierzyli wysoko i wkładali wszystkie wysiłki, by wyrazić Boga w sposób tak pełny, jak tylko możliwe. Moją nadzieją i modlitwą dla tej nowej płyty jest to, byśmy dali się porwać ożywczemu uwielbianiu prawdziwego i żyjącego Boga. Niech się stanie cud!”.

Przed Redmanem pracowity rok, wypełniony trasami po Stanach Zjednoczonych i świecie. Piosenkarz wystąpi na wielu koncertach, nabożeństwach i konferencjach, a późną wiosną ma odbyć trasę promującą płytę. Bieżące informacje na www.MattRedman.com.

Autor: Herb Longs

Źródło: TheChristianBeat