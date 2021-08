Nowa płyta Lincolna Brewstera – „Perfect Love”

Niedawno Lincoln Brewster wydał swój długo wyczekiwany album – „Perfect Love”. Płyta jest jedenastą w jego karierze i składa się z jedenastu utworów. Album wyprodukowali zdobywcy nagrody Grammy Seth Mosley i X O’Connor. Poprzez swoje nowe utwory Brewster chciał podzielić się ze słuchaczami nadzieją, zachętą i idealną miłością Boga.

– Mam nadzieję, że nowe utwory staną się zachętą i dodadzą ludziom motywacji, aby żyli swoim najlepszym życiem i pozwolili Bogu się pokochać – powiedział Brewster. – Chciałbym też, żeby album zachęcił słuchaczy do odrzucenia mitu kontroli i do poddania się Bożym planom. Liczę, że ludzie będą chcieli polegać na Jego sile i spróbują mieć pozytywny wpływ na ten świat. Głęboko wierzę, że każdy ma możliwość pozytywnie na coś wpłynąć niezależnie od tego, w jakim miejscu się znajduje.

Kiedy Lincoln Brewster w coś się angażuje, zawsze robi to prosto z serca. Gdy pomaga młodym tekściarzom i gitarzystom rozwijać umiejętności, gdy tworzy słowa do swoich własnych utworów i gdy spędza czas z rodziną, polega na prawdzie o idealnej miłości Boga. Po dwudziestu latach działalności artystycznej nie troszczy się zbytnio o miejsca w rankingach. Najbardziej zmartwiłoby go, gdyby jego twórczość przestała płynąć z serca.

– Myślę, że w przypadku pracy nad albumem kwestia sukcesu w sprzedaży nie jest moim największym zmartwieniem – przyznaje. – Byłbym zdruzgotany, czując, że stworzyłem płytę, która nie przemówiła do nikogo, nie dotknęła niczyjego serca. Czułbym, że zmarnowałem czas.

„Perfect Love” – lista utworów:

1. Move

2. Nobody Like You

3. We All Need Jesus

4. Who Am I

5. Let Me Love You

6. If Not For Christ

7. Have Your Way

8. Love Sweet Love

9. Surrender (My Heart Is Yours)

10. Perfect Love

11. O How Great

Źródło: The Christian Beat

Autor: Jessie Clarks

