Nowa organizacja mobilizuje Żydów i chrześcijan do walki z przejawami nienawiści

Od strzelanin w synagogach w Stanach Zjednoczonych, po więzienie chrześcijan w Iranie czy Chinach, Żydzi i chrześcijanie są w dzisiejszym świecie obiektem ataków.

Na całym świecie rośnie zarówno liczba aktów antysemityzmu, jak i prześladowań chrześcijan. Tymczasem, nowa organizacja wzywa Kościół do zmierzenia się z tymi przejawami nienawiści.

W nadziei na połączenie sił obu stron, Susan Kokkonen założyła organizację Hope for Persecuted People.

„Przeważnie mamy organizacje żydowskie, zwalczające antysemityzm, i mamy grupy chrześcijańskie, które zwalczają prześladowania chrześcijan, a zawsze miałam poczucie, że między obiema grupami istnieje łączność. Chrześcijanie i Żydzi mają ze sobą coś wspólnego, i właśnie to czyni nas celem nienawiści” – powiedziała Kokkonen w rozmowie z CBN News.

Kokkonen przez dziesięć lat kierowała organizacją Christian Friends of Yad Vashem – Chrześcijańscy Przyjaciele Yad Vashem, izraelskiego miejsca pamięci Holocaustu.

„Teraz [Kokkonen] ma okazję oderwać się od Yad Vashem i zanieść przesłanie Yad Vashem na cały świat” – powiedział Gidon Ariel, założyciel i dyrektor naczelny Root Source, izraelskiej organizacji ortodoksyjnych Żydów, uczącej chrześcijan na całym świecie o korzeniach ich wiary.

„Zatem, celem tej inicjatywy jest tak naprawdę zwalczanie antysemityzmu wraz z edukacją. Może nawet udzielanie bardziej konkretnej pomocy, ale też zwrócenie się do Kościoła z prośbą, by spojrzał na prześladowania chrześcijan – co się z nimi dzieje? Co powinniśmy w tym czasie robić?” – powiedziała Kokkonen.

Kokkonen uważa, że Kościół na Zachodzie stał się zbyt wygodny.

„Na wielu obszarach staliśmy się jak śpiące królewny. Tymczasem, Afryka, Azja, Bliski Wschód, a obecnie właśnie Azja, powstają jako główni prześladowcy chrześcijan. (…) W większym lub mniejszym stopniu zignorowaliśmy cierpienia tych ludzi. Dlatego również pod tym względem jesteśmy Kościołem podzielonym” – powiedziała.

„Organizacje żydowskie przypominają Kościołowi o prześladowaniach chrześcijan na całym świecie. Chrześcijańskie agencje i służby są znacznie bardziej ciche i sądzę, że to nie w porządku” – powiedział Risto Huvila, autor książki The Miracle of Israel and President Truman (Cud Izraela i prezydent Truman).

Kokkonen widzi rozwiązanie w połączeniu modlitwy i działania.

„Modlitwa to rzecz pierwszorzędna, ale chodzi też o rządy, które pozwalają na prześladowania, i które bez wątpienia z nami handlują. Powinniśmy wywierać wpływ na nasze parlamenty, naszych polityków, nasze państwa, by wystąpiły w obronie tych prześladowanych ludzi” – nakłaniała.

Stworzenie organizacji [Hope for Persecuted People] połączyło przywódców chrześcijańskich i żydowskich.

„Przez ostatnie 10, 15 lat widzimy, że nadchodzi nowy dzień. Myślę, że to wspaniałe, gdy widzimy Żydów i chrześcijan, którzy łączą się w szlachetnej sprawie” – powiedział Samuel Smadja, założyciel Sar El Tours.

„Sądzę, że to dla nas powszechna wizja, zarówno dla Żydów, jak i chrześcijan. Właśnie to chcemy tu dzisiaj rozpocząć” – powiedziała Kokkonen.

Kokkonen wzywa też Kościół do gotowości i modlitwy wobec prawdopodobnego wzrostu prześladowań na Zachodzie.

