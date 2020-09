North Point Worship wydaje nową płytę długogrającą „Find A Reason”

Znany na całym świecie z uwielbieniowych hymnów, takich jak „Death Was Arrested”, „Abundantly More” i „Love Come Down”, North Point Worship wydaje dziś (10 września) album „Find A Reason” (North Point Music i Centricity Music). Płyta jest już dostępna w cyfrowych i strumieniowych punktach sprzedaży na całym świecie poprzez link www.NorthPointWorship.lnk.to/FindAReason.

North Point Worship jest częścią globalnej sieci ponad 90 kościołów partnerskich North Point Ministries, a ich nowa muzyka naturalnie wywodzi się z piosenek zasianych organicznie w lokalnym kościele. Wszystkie zostały napisane, nagrane i są wykonywane przez grupę kompozytorów i muzyków.

Na albumie „Find A Reason” znajdziemy osiem piosenek, w tym nigdy wcześniej nie publikowany utwór tytułowy wykonywany z udziałem Bretta Stanfilla, znanego lidera uwielbienia.

O utworze „Find A Reason” zespołu North Point Worship

„Utwór „Find A Reason” został napisany kilka miesięcy temu, kiedy wybuchła globalna pandemia”, wspomina Stanfill, „wtedy też dotarły do nas wieści o kilku innych tragediach, które miały miejsce w naszej lokalnej społeczności”. W tym czasie, jak i wiele razy w całym moim życiu, musiałem pamiętać, że niezależnie od ponurych okoliczności, złamanego serca, strachu czy straty, Bóg jest wciąż dobry i nadal jest godzien mojej chwały. Ta pieśń przypomina mi, że bez względu na to, czy doświadczam Bożej przychylności, czy też wydaje mi się, że cała nadzieja została utracona, mogę podnieść oczy i znaleźć powód do uwielbienia”.

Na płycie znajduje się również singiel i teledysk wydany w zeszłym miesiącu, „Praise Your Name”, w którym występuje Desi Raines. Utwór ten napisany został przez Brett’a Younker’a (Passion) i Heath’a Balltzglier’a. „O każdej porze roku, w dobrych i złych czasach, absolutnie najzdrowszą rzeczą, jaką możemy zrobić dla naszych umysłów i dusz jest zwrócenie naszej uwagi na Jezusa!” – twierdzi Balltzglier. „Pamiętaj o Jego dobroci, o Jego nadprzyrodzonym zaangażowaniu w nasze życie, także w środku szarej codzienności, radości i bólu. Każda chwila to dobry moment, by powiedzieć: „Dziękuję! Mam nadzieję, że znajdziecie spokojną chwilę i użyjecie tej pieśni w swoim życiu, by wyrazić wdzięczność naszemu Zbawicielowi.”

Na koniec

Na „Find A Reason” znajdziemy prowadzone przez Stanfilla „Sons And Daughters”, nasycony stylistyką Gospel „Hallelujah (Why We Sing) (Feat. Clay Finnesand)”, „O What A Miracle (Feat. Seth Condrey)”, oraz piosenka „Light Breaking Through (Feat. Lauren Lee)”. Ta ostatnia propozycja powstała pośród walki Lee z depresją poporodową. Lee wykonuje również „Just Getting Started”, a Balltzglier i Raines z kolei razem prowadzą deklaratywny utwór „Nothing Else Matters” na tym nowym LP.

Autor: Jessie Clarks

źródło: The Christian Beat

Piszemy też o innych muzykach jak np.:

Zespół We The Kingdom i ich debiutancka płyta „Holy Water”