Nikt nie ocalał po katastrofie samolotu Agape Flights na Haiti

Samolot należący do chrześcijańskiej misji, wiozący pomoc humanitarną, rozbił się w górach Haiti. Nikt nie przeżył.

Agape Flights straciły kontakt z samolotem N316AF Embraer 110 Bandeirante nad górami w rejonie Jérémie na Haiti w czwartek po południu, 5 lutego.

Dyrektor generalny Agape Flights, Allen Speer, ze łzami w oczach potwierdził w piątek tę tragiczną wiadomość i powiedział, że na razie nie są znane dalsze informacje. Oddał też hołd ofiarom i ich rodzinom.

„Z ciężkim sercem przekazujemy informację, która wstrząsnęła całą naszą wspólnotą Agape Flights” – powiedział Speer.

Speer poinformował, że samolot „zniknął z radarów nad Jérémie na Haiti” i że uruchomiono zakrojoną na szeroką skalę akcję poszukiwawczo-ratunkową, prowadzoną dniem i nocą. Szczątki maszyny odnaleziono tego popołudnia w nieznanych okolicznościach.

„W tej chwili nie mamy informacji, co doprowadziło do zniknięcia samolotu” – powiedział Speer.

„To, co wiemy i czym dzielimy się z wami w głębokim smutku, to to, że nie wierzymy, iż ktokolwiek przeżył”.

Speer powiedział w imieniu organizacji misyjnej, że „nasze serca są złamane”.

„Głęboko opłakujemy rodziny pilotów, które teraz przeżywają niewyobrażalną stratę. I prosimy was, naszą rodzinę, o modlitwę za nich – o siłę, gdy ciężar stanie się nie do uniesienia, o pociechę, gdy zabraknie słów, i o Boży pokój, który będzie ich otaczał w każdej chwili”.

Agape Flights działa jako chrześcijańska organizacja lotnicza non profit, dostarczająca kluczową pomoc wspierającą misjonarzy na Haiti, na Bahamach i w Republice Dominikany.

Speer poprosił o modlitwę za całą rodzinę Agape Flights.

„W chwilach takich jak ta mocno trzymamy się tego, kim jesteśmy i w co wierzymy” – powiedział. – „Nasze podstawowe przekonania pozostają naszą kotwicą. Słuchamy. Odpowiadamy. Bóg zawsze wybawia. Nawet teraz, w smutku i niepewności, wybieramy ufność, że Bóg przeprowadzi nas przez ten czas, nawet jeśli jeszcze nie rozumiemy Jego dróg. Boże Słowo przypomina nam: ‘Nie bój się, bo ja jestem z tobą, nie lękaj się, bo ja jestem twoim Bogiem! Umocnię cię, tak, pomogę ci, tak, podeprę cię prawicą swojej sprawiedliwości’”.

Speer dodał, że ze względu na prywatność i godność wszystkich zaangażowanych organizacja misyjna nie będzie obecnie podawać nazwisk ani dodatkowych informacji.

„Prosimy o wasze zrozumienie, waszą wyrozumiałość i wasze nieustanne modlitwy” – powiedział.

„St Kitts & Nevis Observer” poinformował, że wrak został znaleziony między miastami Jérémie i Les Cayes po locie w rzekomo złych warunkach pogodowych. Uważa się, że samolot został zauważony przez śmigłowiec biorący udział w akcji poszukiwawczej w górach regionu Grand’Anse.

Gazeta podała również, że ekipa poszukiwawcza złożona z Joint Rescue and Coordination Center/Search and Rescue (JRCC/SAR), jednostki Krajowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego (OFNAC), natychmiast zmobilizowała swoich partnerów i kilka regionalnych służb ratunkowych, aby podjąć pierwsze działania.

Źródło: Christian Daily