Nikaragua zakazuje turystom wwożenia Biblii do kraju
Turyści wjeżdżający do Nikaragui nie mogą już przewozić Biblii. Ograniczenie, które obejmuje także inne materiały drukowane oraz sprzęt elektroniczny, jest częścią rosnącej listy przedmiotów zakazanych na granicy i pojawia się w kontekście zaostrzania ograniczeń swobód obywatelskich oraz trwających represji wobec chrześcijan.
Jak podaje brytyjska organizacja Christian Solidarity Worldwide, na wywieszonych ogłoszeniach na dworcach autobusowych Tica Bus w Kostaryce wśród zakazanych przedmiotów obok ostrych narzędzi i łatwo psującej się żywności wymienione są Biblie, gazety, czasopisma, książki, drony i aparaty fotograficzne.
Przedstawiciel regionalnej firmy przewozowej Tica Bus w Salwadorze potwierdził, że pasażerom podróżującym do Managui nie wolno zabierać „Biblii, gazet, czasopism, książek jakiegokolwiek rodzaju, dronów i aparatów fotograficznych”, podała CSW.
Drugi przedstawiciel, z biura firmy w Hondurasie, stwierdził, że ograniczenia obowiązują od ponad sześciu miesięcy.
Zakaz jest kolejnym etapem wieloletniego zaostrzania ograniczeń swobód obywatelskich i wolności religijnej w Nikaragui. Tysiące organizacji społeczeństwa obywatelskiego zostało zamkniętych, a organizacje religijne doświadczają inwigilacji, aresztowań oraz odwoływania wydarzeń publicznych.
Od kwietnia 2018 roku ponad 5 000 niezależnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego straciło osobowość prawną, w tym ponad 1 300 organizacji religijnych.
Ograniczenia dotyczące mediów, takie jak kontrola celna tuszu i papieru, doprowadziły w 2019 roku do zamknięcia El Nuevo Diario, znaczącej niezależnej gazety.
Publiczne procesje religijne zostały zakazane, o ile nie są organizowane przez grupy powiązane z rządem. W kilku udokumentowanych przypadkach przywódcy religijni byli arbitralnie zatrzymywani, ograniczano ich swobodę poruszania się, a ich działalność poddawano zatwierdzaniu przez państwo.
Kościół pozostaje jedną z nielicznych instytucji otwarcie krytycznych wobec rządu prezydenta Daniela Ortegi. Podczas masowych protestów w 2018 roku przeciwko reformie systemu emerytalnego duchowni, w tym Palacios Vargas, protestancki pastor i założyciel stowarzyszenia La Roca de Nicaragua Church Association w Jinotepe, potępiali przemoc policji wobec studentów.
W 2019 roku stowarzyszenie to straciło osobowość prawną, co wpisuje się w trend prawnego i biurokratycznego uderzania w organizacje wyznaniowe.
Rząd Nikaragui nałożył również bardziej rygorystyczne ograniczenia finansowe i prawne na organizacje pozarządowe. Przyjęta w 2018 roku ustawa o zagranicznym finansowaniu umożliwiła urzędnikom zamknięcie tysięcy organizacji, co w nieproporcjonalnym stopniu dotknęło katolickich instytucji, które wcześniej dawały schronienie protestującym.
Wycofując się w marcu z Rady Praw Człowieka ONZ, Nikaragua odpowiedziała na krytyczny raport opublikowany dwa dni wcześniej. W raporcie ONZ oskarżono administrację Ortegi o systematyczne demontowanie demokracji, łamanie praw człowieka i atakowanie wolności religijnej.
Jedna ze śledczych ONZ, Ariela Peralta, stwierdziła, że rząd wydaje się być „w stanie wojny z własnym narodem”. Wiceprezydent Rosario Murillo, prywatnie żona prezydenta, odrzuciła raport jako „oszczerstwo” i element skoordynowanej kampanii zniesławiającej.
W raporcie CSW z 2024 roku zatytułowanym „Total Control: The Eradication of Independent Voices in Nicaragua” udokumentowano 222 przypadki prześladowań religijnych, w tym odwoływanie wydarzeń, policyjną inwigilację oraz obowiązkowe cotygodniowe meldowanie się przywódców religijnych.
W tym samym raporcie stwierdzono, że w 2024 roku zatrzymano 46 przywódców religijnych. Niektórzy zostali szybko zwolnieni, podczas gdy inni pozostawali w areszcie przez dłuższy czas.
Anna Lee Stangl, dyrektor ds. rzecznictwa i szefowa zespołu ds. obu Ameryk w CSW, powiedziała, że zakaz dotyczący materiałów religijnych i druków jest „wysoce niepokojący w obecnym kontekście represji”, dodając, że powinien zostać zniesiony, a wolności przywrócone.
Najnowsze ograniczenia pokazują wysiłki Nikaragui zmierzające do kontrolowania napływu niezależnych głosów i informacji do kraju.
Autor: Anugrah Kumar
Źródło: Christian Post